Жительница в Башкирии съехала на машине в пруд и погибла

Жительница в Башкирии съехала на машине в пруд и погибла
Жительница в Башкирии съехала на машине в пруд и погибла
Вчера, 14:09ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Госкомитет по ЧС
Выбраться из автомобиля она не смогла и утонула, сообщила пресс-служба респубиканского Госкомитета по ЧС.

Инцидент произошел в субботу, 27 августа, вблизи деревни Азнагулово в Кугарчинском районе. Прибывшие спасатели смогли только достать тело погибшей из автомобиля.

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