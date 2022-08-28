Жительница в Башкирии съехала на машине в пруд и погибла

Выбраться из автомобиля она не смогла и утонула, сообщила пресс-служба респубиканского Госкомитета по ЧС.

Инцидент произошел в субботу, 27 августа, вблизи деревни Азнагулово в Кугарчинском районе. Прибывшие спасатели смогли только достать тело погибшей из автомобиля.

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