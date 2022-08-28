Женщина пострадала при столкновении двух маломерных судов на озере в Башкирии

Моторная и резиновая лодка столкнулись вечером в субботу на озере Лабада в Агидели, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

При инциденте пострадала женщина 1968 года рождения, ей потребовалась медицинская помощь. Известно, что в моторной лодке сидели два человека, в резиновой плыли четверо. Причины происшествия на воде устанавливает дознаватель МЧС.

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