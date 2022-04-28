Синоптики опубликовали неутешительный прогноз погоды на сегодня в Башкирии

Синоптики опубликовали неутешительный прогноз погоды на сегодня в Башкирии
Синоптики опубликовали неутешительный прогноз погоды на сегодня в Башкирии
Вчера, 09:08ПроисшествияАзамат НуховФото: 1MI

В Башкирии 28 апреля ожидаются грозы

О погодных условиях на территории республики 28 апреля рассказывает Башгидромет

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия на территории республики — грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит +15,+20 градусов Цельсия, ночью — +10,+15 градусов. Ветер умеренный, однако местами ожидаются порывы до сильного.

Напомним, ранее МЧС республики сообщали о том, что в селе Бураево под действием силы ураганного ветра сорвалась крыша здания местного бассейна. В результате инцидента никто не пострадал.

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