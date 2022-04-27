Жителя Уфы обвиняют в совершении 7 эпизодов насилия над несовершеннолетними

Жителя Уфы обвиняют в совершении 7 эпизодов насилия над несовершеннолетними
Жителя Уфы обвиняют в совершении 7 эпизодов насилия над несовершеннолетними
Вчера, 13:24ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
46-летнего жителя Уфы обвиняют в совершении насильственных действий в отношении трех девочек 2009–2013 годов рождения из Благовещенска, а также в отношении ребенка в Казани, сообщает СК по РТ.

В Татарстане завершили расследование в отношении 46-летнего жителя Уфы, которого обвиняют в совершении 7 эпизодов насилия над несовершеннолетними. Как уточняет пресс-служба СК по РТ, с 2020 по 2021 года обвиняемый познакомился с тремя девочками из Благовещенска 2009–2013 годов рождения и совершал в отношении них действия сексуального характера.

Известно, что 46-летнего уфимца поймали в Казани после того, как он попытался совершить очередное противоправное действие в отношении ребенка. Так, в ходе осмотра в телефоне мужчины была обнаружена переписка с потерпевшими девочками из Благовещенска, в отношении которых он продолжал совершать преступные действия, но уже по сети.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Сам обвиняемый отказался от дачи показаний.

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