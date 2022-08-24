Жители башкирского поселка Урман снова сообщили о взрывах

Напомним, 26 мая 2011 года поселок Урман гремел на всю Россию и на весь мир. 11 лет назад из-за неосторожного обращения со снарядами во время погрузки сдетонировал один из них начались взрывы, которые продолжались около недели. При этом снаряды разлетались в разные стороны, нанося ущерб домам местных. Нынешним летом в поселке снова гремели взрывы, был и пострадавший. От полученных при детонации снаряда травм многодетный отец, который трудился с опасными предметами легально, скончался в больнице.