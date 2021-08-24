Случайность или халатность? Как в Башкирии дважды за лето страдают дети и кто виноват

Еще одна трагическая история с пострадавшими детьми произошла в Башкирии. В селе Акъяр в Хайбуллинском районе Башкирии 6-летний мальчик скончался после того, как получил 90% ожогов тела, за жизнь другого 7-летнего мальчика с 40-50% ожогов тела сейчас борются врачи-реаниматологи. Ничего не предвещало беды, дети играли во дворе. Или что-то в этой истории было не так?
Трагедия с мальчиками произошла вечером 17 августа. За несколько часов до неё в том же дворе произошло другое чрезвычайное происшествие. Загорелся гараж. Его потушили, а все предметы, которые хранились в нем, вынесли, чтобы не случилось взрыва. Среди них, предположительно, был и баллон с карбидом, карбидный сварочный аппарат, начиненный легковоспламеняющимся веществом. Вынесли во двор, но не увезли. И взрыва, таким образом, все же не избежали. Он произошел спустя три часа после пожара. Прогремел со страшной силой, такой, что через шесть дней прервалась жизнь одного из мальчиков, игравших неподалеку, а жизнь второго до сих пор на волоске. Минздрав Башкирии сообщил Mkset о том, что состояние мальчика на данный момент крайне тяжелое, проводится все необходимое лечение.
Увезти опасный предмет со двора оперативно не получилось, как и оперативно опубликовать информацию о трагедии. Взрыв произошел неделю назад, 17 августа, но местные власти не спешили обнародовать информацию о происшествии. Вчера, 23 августа, Следком Башкирии сообщил о том, что возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Чья это была халатность - из сообщения не ясно.
Следователи пояснили, что 17 августа в селе Акъяр Хайбуллинского района Башкирии произошел пожар. Сотрудники пожарно-спасательной части МЧС Башкирии в процессе тушения пожара в гараже вынесли из него металлическую бочку, которую оставили на улице без надзора. По предварительным данным следователей, в бочке находился карбид. Следствие полагает, что вечером того же дня двое детей во время игры подожгли эту бочку, ее содержимое загорелось. Мальчики получили ожоги и были госпитализированы. Один из них, как уже сообщалось выше, скончался в больнице спустя шесть дней, за жизнь другого мальчика продолжают бороться врачи.
Интересно, что по версии следствия, мальчики подожгли бочку. Зульфира, мама погибшего мальчика Айнура, заявляет, что мальчики возле гаража играли и в этом месте ухаживали за щенятами.
Есть у женщины и другие вопросы, с которыми она в социальной сети обратилась сразу к главе Башкирии.
Женщина, которая утром 23 августа потеряла своего ребенка, недоумевает, по какой причине информацию о происшествии достаточно долгое время не разглашали. По мнению Зульфиры Сайфулловой, исполнительные органы тщательно скрывают информацию об этом ЧП. Женщина просит Радия Хабирова разобраться в ситуации, а именно рассмотреть действия сотрудников МЧС. Как считает мать мальчика, пожарные не убедились в том, что баллон безопасен для окружающих, но оставили его на месте, лишь прикрыв картоном. Удивляет женщину и то, что место происшествия не было оцеплено и огорожено. По словам Зульфиры, администрацией района и сельсоветом до сих пор также не установлено, кто же хозяин злополучных заброшенных гаражей. Женщина также заявила, что уже обращалась в районную прокуратуру, однако, по её словам, в надзорном органе её выслушали, но заявление не приняли.
Пост женщина опубликовала вечером 23 августа, в тот же день, когда от полученных ожогов скончался её сын. Часом позже сообщение о проведенной прокурорской проверке появилось на сайте надзорного органа. Прокуратура со следственным комитетом согласны в том, что, по предварительным данным, мальчики все же подожгли бочку. Из текста сообщения следует и новая информация о том, что ведомство выявило, что пожар произошел в массиве самовольно установленных гаражей.
– Местная администрация не осуществляла надлежащим образом земельный контроль, не принимала мер по установлению собственников и сносу незаконно размещенных сооружений, – сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии и дополняет данными о том, что в связи с этим в адрес главы районной администрации было вынесено представление с требованием незамедлительно устранить данные нарушения и найти тех, кто в них виновен.
Сегодня, 24 августа, стало известно, что ход расследования этого уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, а значит о ходе расследования один раз в две недели будут докладывать Александру Бастрыкину.
В комментарии представителя регионального МЧС сказано, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц.
UPD. В 17:24 на сайте МЧС Башкирии появился официальный комментарий ведомства, в котором описываются подробности обоих происшествий, и пожара и воспламенения баллона. Заметим, что в комментарии уточняется, что для возгорания любой газовоздушной смеси нужен был источник зажигания. В сообщении МЧС указано, что днем 17 августа сотрудники выехали первого пожарно-спасательного подразделения выехали на пожар в селе Акъяр. Пожарники части № 93 села Акъяр произвели частичную разборку металлической обшивки гаража с левой стороны для повышения эффективности подачи огнетушащих средств. Тогда из гаража была вынесена и та самая металлическая бочка. По сообщению МЧС бочка не имела внешних признаков опасности, в том числе вздутий и каких-либо механических повреждений. – Газовых и иных взрывоопасных баллонов внутри гаража и рядом с местом происшествия обнаружено не было, – уточнили в МЧС. Пожар сотрудники потушили и произвели проливку всех конструкций, для того, чтобы исключить возможных повторных возгораний.
Известно, что спустя три часа после отъезда пожарников, в 18 часов 41 минуту вновь поступило сообщение о возгорании сухой травы с того же самого адреса. На место выехал дежурный караул 93 пожарно-спасательной части. – Горела бочка, а также трава вокруг нее. Помочь в тушении на добровольной основе вызвался работник части, проживавший неподалеку, у которого был выходной, – .
Из полученных объяснений сотрудниками МЧС был сделан предположительный вывод о том, что непосредственно перед обнаружением второго пожара был слышен хлопок, который и мог явиться причиной возгорания бочки и травы. Также известно о проведении предварительного расследования и проверки, в ходе которой должны быть выяснены причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, это уже не первый трагический случай с детьми этим летом в Башкирии. В середине лета в деревне Балтай в Туймазинском районе Башкирии мальчик играл в футбол, как вдруг мяч улетел к трансформаторной будке. Прикосновение к неогороженной трансформаторной будке оставило мальчика без кистей рук. После чего Следком Башкирии начал доследственную проверку, по результатам которой должно было быть принято процессуальное решение. На данный момент о каком-либо решении по данному делу известий нет.