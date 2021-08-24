Случайность или халатность? Как в Башкирии дважды за лето страдают дети и кто виноват

Трагедия с мальчиками произошла вечером 17 августа. За несколько часов до неё в том же дворе произошло другое чрезвычайное происшествие. Загорелся гараж. Его потушили, а все предметы, которые хранились в нем, вынесли, чтобы не случилось взрыва. Среди них, предположительно, был и баллон с карбидом, карбидный сварочный аппарат, начиненный легковоспламеняющимся веществом. Вынесли во двор, но не увезли. И взрыва, таким образом, все же не избежали. Он произошел спустя три часа после пожара. Прогремел со страшной силой, такой, что через шесть дней прервалась жизнь одного из мальчиков, игравших неподалеку, а жизнь второго до сих пор на волоске. Минздрав Башкирии сообщил Mkset о том, что состояние мальчика на данный момент крайне тяжелое, проводится все необходимое лечение.