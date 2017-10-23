В Башкирии за взятку в крупном размере задержан замглавы города Нефтекамск

Как сообщили в следственном комитете, чиновник получил взятку за содействие в предоставлении земельного участка.

В Башкирии оперативники ФСБ по РБ задержали заместителя главы города Нефтекамск Владимира Алексиянца, он подозревается в получении в крупном размере.

- Подозреваемый получил от местного предпринимателя вознаграждение за оказание содействия в предоставлении земельного участка. В данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе Управления следственного комитета по Башкирии.

Как стало известно, замглавы Нефтекамска по строительству Владимир Алексиянц потребовал от предпринимателя, обратившегося по вопросу аренды участка, взятку в размере 175 тысяч рублей. При этом вознаграждение было получено не наличными, а в виде работ по озеленению приусадебного участка чиновника.