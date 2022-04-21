Следователь рассказал о поимке «новоуральского потрошителя» после убийства в Башкирии

Убийство 16-летней девушки произошло еще в мае 2001 года в Дуванском районе Башкирии, однако раскрыть преступление, совершенное серийным убийцей, удалось только недавно.

Следователь СКР по Башкирии рассказал об убийстве 16-летней девушки серийным маньяком Евгением Петровым — «новоуральским потрошителем» — который в 2005 году был осужден на пожизненное за убийство 11 девушек. Как уточнил следователь Урал Рахматуллин изданию Ufa1, за убийство уроженки Башкирии Петрова осудили летом 2021 года еще к 12 годам лишения свободы. Отмечается, что для самого осужденного срок не изменится, однако родные погибшей девушки могут рассчитывать на компенсацию. Известно, что Евгений Петров отбывает наказание в одной из самых страшных тюрем России «Полярная сова». Так, в 2001 году убийство девушки осталось нераскрытым из-за невозможности установить лицо совершившее преступление. С того времени дело находилось в архиве и в 2020 году его вновь начали расследовать. Следователь Урал Рахматуллин сообщает, что после анализа преступления внимание привлек «новоуральский потрошитель». После убийства тело 16-летней девушки пролежало в поле еще четыре месяца, из-за чего долгое время не могли установить личность жертвы. По версии следствия, в день убийства девушка направлялась на учебу в село Месягутово, однако автобусного рейса из деревни, в которой она проживала, не было. Так, до автовокзала погибшую довез знакомый, а дальше она начала ловить попутку, через некоторое время перед ней остановился Евгений Петров. После того, как девушка села к нему в машину, Петров съехал с дороги в поле, заблокировал дверь машины, начал угрожал ножом и изнасиловал. Дальше вытолкнул девушку из автомобиля и задушил тросом, а после нанес несколько раз ударил уже мертвое тело ножом. Напомним, что чаще всего орудовал Евгений Петров в Свердловской области. Так, в 1998 году его первой жертвой стала Мария Поливцева, убийства в области продолжались до 2000 года и возобновились в 2003 году. В этот период «новоуральский потрошитель» убивал в Башкирии. Как сообщает Ufa1, самой младшей жертве было 9 лет, а самой старшей — 18. Во время проведения следственных работ, маньяк признавался, что ему легче было находить общий язык с несовершеннолетними.

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