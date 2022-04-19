Священники будут дежурить на кладбищах два дня в Башкирии

О том, что священнослужители будут дежурить на кладбищах в дни поминовения и почитания, сообщили в администрации Уфы

В Башкирии 30 апреля и 3 мая на кладбищах будут дежурить священники. Об этом сообщил заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский в ходе оперативного совещания в городской мэрии. Как сообщает Владимир Жебровский, 30 апреля в республике определен лень поминовения и почитания. Также 3 мая православные христиане обмечают церковный день поминовения усопших. В эти дни, по словам Жебровского, на кладбищах будут дежурить сотрудники полиции и центра общественной безопасности. Наряду с этим православные священнослужители будут дежурить на ряде кладбищ. В частности речь идёт о Северном, Южном, Сергиевском, Лопатинском, Касимовском и Дёмском кладбищах.

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