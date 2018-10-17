В Башкирии произошло задымление в торговом центре
ЧП произошло глубокой ночью, так что обошлось без эвакуации.
Сегодня, 17 октября, в пятом часу утра, сработала автоматическая пожарная сигнализация в торговом центре Ишимбай по улице Стахановской в одноименном городе.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ, прибыв на место вызова, пожарные обнаружили, что внешне в торговом центре все было спокойно, но внутри чувствовался запах дыма. При осмотре помещений, выяснилось, что причиной пожарной тревоги оказался бытовой электроудлинитель – так называемый «пилот», к которому были подключены компьютеры в подсобном помещении магазина «Старт» на втором этаже торгового центра. «Пилот» внезапно начал плавиться и задымился, но до возгорания, к счастью, дело не дошло.
- Системы противопожарной автоматики ТЦ «Ишимбай» сработали в штатном режиме: сработала автоматическая пожарная сигнализация, включилась система вытяжной противодымной вентиляции, противопожарные шторы в количестве 7 штук закрылись, - отчитались спасатели.
Обстоятельства происшедшего уточняются.