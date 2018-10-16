На границе Башкирии грузовик столкнулся с поездом на переезде

14 октября в 15:40 часов на охраняемом железнодорожном переезде, расположенном на 1749 км 3 перегона Миньяр – Биянка Куйбышевской железной дороги, произошло столкновение грузового поезда в составе из тепловоза ЧМЭ3-5733 и двух платформ с подъемным краном (относится к локомотивному депо Стерлитамака) с грузовым автомобилем Scania с прицепом, груженым щебнем, сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Локомотив ударил по прицепу, который впоследствии отцепился от автомашины и опрокинулся в междупутье.

Водитель автомобиля – житель Аши и члены локомотивной бригады не пострадали, железнодорожный путь не поврежден, локомотив получил повреждения передней части, которые не препятствовали его дальнейшему следованию в пункт назначения.