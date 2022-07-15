В Башкирии специалиста Латышского центра оштрафовали на 25 тысяч за ЛГБТ-символику

В Башкирии специалиста Латышского центра оштрафовали на 25 тысяч за ЛГБТ-символику
В Башкирии специалиста Латышского центра оштрафовали на 25 тысяч за ЛГБТ-символику
Вчера, 16:27ПроисшествияНаталья БалыковаФото: УФСБ по РБ
Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений обнаружили на личной странице в «Вконтакте», сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Башкирии.

Видеоролик с символикой ЛГБТ-движения главный специалист Латышского историко-культурного центра Людмила Муценэк опубликовала на личной странице.

«При этом она осознавала, что среди подписчиков группы Латышского историко-культурного центра имеются несовершеннолетние», — говорится в пресс-релизе.

В отношении нарушительницы составили административный протокол. Мировой судья судебного участка по Архангельскому району она признана виновной по ч.2 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Ей назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Отмечается, что приговор суда уже вступил в законную силу.

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