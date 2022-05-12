В Башкирии пьяная женщина напала на полицейского и стала фигуранткой уголовного дела

Жительница Кигинского района в состоянии алкогольного опьянение вела себя агрессивно, а позже напала на участкового. В отношении дебоширки заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Жительница села Леуза Кигинского района напала на местного участкового, который проводил проверку по месту жительству женщины, так как она состоит на учете за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, детей в доме сотрудники полиции не обнаружили, вместо них на пороге участковых встретила выпившая нарушительница вместе со своим сожителем, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Так, прибытие участковых у сожителя вызвало негодование, потому он и попытался выяснить с ними отношения, не обращая внимания на законные требования, после чего сотрудниками полиции было принято решение о его задержании. В защиту сожителя вступилась женщина, в частности, она требовала отпустить мужчину, а после и вовсе напала на одного из сотрудников. Женщина била участкового ногами, деревянной палкой и металлической трубой. Известно, что избежать наказания женщине не удалось, в начале на нее был составлен протокол об административном правонарушении, а после уже следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело.

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