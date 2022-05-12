Уфимец выстрелил из ружья в сотрудника сервисной службы

Накануне, 11 мая, в уфимец будучи в состоянии алкогольного опьянение выстретил из ружья в сотрудника сервисной службы. Как уточняет пресс-служба МВД Башкирии, 39-летний сотрудник предприятия совершал обход частного сектора с целью проверки установленного оборудования. Однако, когда сотрудник постучал в дом к 51-летнему местному жителю, тот достал ружье и произвел два выстрела — один в воздух, а другой в сторону сотрудника сервисной службы. К счастью, никто не пострадал.
Известно, что после мужчина обратился в полицию и поведал о произошедшем. Так, в отношении 51-летнего жителя заведено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинении тяжкого вреда здоровью), кроме того, зарегистрированное охотничье ружье и патроны были изъяты. Теперь уфимцу грозит до двух лет лишения свободы.