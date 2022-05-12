Уфимец выстрелил из ружья в сотрудника сервисной службы

Уфимец выстрелил из ружья в сотрудника сервисной службы
Уфимец выстрелил из ружья в сотрудника сервисной службы
Вчера, 15:00ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Инцидент произошел накануне, 51-летний уфимец в состоянии алкогольного опьянения дважды выстрелил из охотничьего ружья: в воздух и в сторону сотрудника сервисной службы, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Накануне, 11 мая, в уфимец будучи в состоянии алкогольного опьянение выстретил из ружья в сотрудника сервисной службы. Как уточняет пресс-служба МВД Башкирии, 39-летний сотрудник предприятия совершал обход частного сектора с целью проверки установленного оборудования. Однако, когда сотрудник постучал в дом к 51-летнему местному жителю, тот достал ружье и произвел два выстрела — один в воздух, а другой в сторону сотрудника сервисной службы. К счастью, никто не пострадал.

Известно, что после мужчина обратился в полицию и поведал о произошедшем. Так, в отношении 51-летнего жителя заведено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинении тяжкого вреда здоровью), кроме того, зарегистрированное охотничье ружье и патроны были изъяты. Теперь уфимцу грозит до двух лет лишения свободы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы