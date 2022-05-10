В Башкирии горят семь гектаров леса на территории природного заповедника близ Айгира

В Бурзянском районе Башкирии недалеко от точки туристического притяжения водопада Айгир и скал «Зубы Шурале» горит лес. По данным пресс-службы МЧС по Башкирии к утру 10 мая площадь горения колебалась от 5 до 7 гектаров, а горит в заповедных местах кромка. Также в ведомстве уточнили, что на указанной территории уже выгорела лесная подстилка и сухостой.