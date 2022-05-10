В Башкирии горят семь гектаров леса на территории природного заповедника близ Айгира

В Бурзянском районе Башкирии недалеко от точки туристического притяжения водопада Айгир и скал «Зубы Шурале» горит лес. По данным пресс-службы МЧС по Башкирии к утру 10 мая площадь горения колебалась от 5 до 7 гектаров, а горит в заповедных местах кромка. Также в ведомстве уточнили, что на указанной территории уже выгорела лесная подстилка и сухостой.
Труднодоступность местности, где и горит лес становится проблемой для её тушения. Однако населенный пункт находится в безопасности, так как ветер дует со стороны поселка, да и от горящего леса его отделяет река.
Очевидцы происшествия также как и в МЧС сообщают, что 9 мая пожар не смогли потушить и уточнили, что горит южный склон хребта Малый Ямантау, который также относится к Южно-Уральскому государственному природному заповеднику. Они и засняли происходящее на видео.
30 человек вышли на борьбу с пожаром, все они оснащены противопожарными ранцами, также на месте дежурит и пожарная часть села Инзер. Главное управление МЧС по Башкирии держит ситуацию с пожаром на заповедной территории на контроле.