Следком возбудил дело по факту гибели рабочего на стройплощадке Восточного выезда Уфы

Следком возбудил дело по факту гибели рабочего на стройплощадке Восточного выезда Уфы
Следком возбудил дело по факту гибели рабочего на стройплощадке Восточного выезда Уфы
Сегодня, 08:33ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Александра Булушева
В ведомстве раскрыли подробности происшествия – погибший и его коллеги упали с высоты, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 5 сентября.

Пресс-служба следственного комитета по Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела из-за гибели на строительной площадке Восточного выезда Уфы рабочего. Дело возбуждено по статье 216 УК РФ (часть 2) – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть, а точнее лишь по признакам указанного преступления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 2 сентября на строительной площадке объекта трое рабочих, будучи в строительной телеге и выполняя отделочных работ упали с высоты более 6 метров. Все они получили травмы, однако один из них пострадал серьезнее остальных и от полученных увечий скончался.

О несчастном случае на стройплощадке одного из самых масштабных объектов в Башкирии осведомлена Гострудинспекция, место происшествия уже осмотрели специалисты, назначены и судебно-медицинские экспертизы. Следователи работают с очевидцами-работниками и руководством строительной организации, помимо опросов изучается трудоохранная документация и инструкции для работников. Следователям еще предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за технику безопасности при работах на объекте.

Напомним, несколько недель назад, 24 августа, министр транспорта Башкирии Александр Булушев в своем телеграм-канале сообщал о том, что готовность Восточного выезда составляет 53%, а сдан самый амбициозный долгостой Уфы будет раньше срока, который планировали изначально. По информации министра транспорта объект сдадут до конца следующего 2023 года.

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