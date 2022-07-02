«Газель» с призывниками попала в ДТП в Башкирии: один человек погиб, трое пострадали

UPD: Информацию о том, что в микроавтобусе находились призывники, подтвердили в республиканской прокуратуре. В настоящее время ведомство контролирует расследование ДТП и принятие процессуальных решений. На место происшествия выехал и. о. благовещенского межрайонного прокурора Эльдар Еникеев.