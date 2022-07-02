«Газель» с призывниками попала в ДТП в Башкирии: один человек погиб, трое пострадали

«Газель» с призывниками попала в ДТП в Башкирии: один человек погиб, трое пострадали
«Газель» с призывниками попала в ДТП в Башкирии: один человек погиб, трое пострадали
Сегодня, 09:24ПроисшествияНаталья БалыковаФото: ГУ МЧС по РБ
В Благовещенском районе столкнулся микроавтобус, внедорожник и легковушка, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Авария произошла в субботу, в 08:20 вблизи села Удельно-Дуваней. Столкнулись Daewoo Nexia, Mitsubishi Pajero и пассажирский микроавтобус. Водитель легковушки погиб, спасатели извлекли его тело из искореженного автомобиля. Травмы получили три человека, их доставили в стационары Уфы.

По данным республиканского Управления ГИБДД, пострадавших при аварии двое, это пассажиры «Газели».

Источник в экстренных службах сообщил Mkset, что в «Газели» были призывники, их везли в Уфу на призывной пункт. В микроавтобусе находилось 14 пассажиров и водитель.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают причины произошедшего. Движение по автодороге не затруднено.

UPD: Информацию о том, что в микроавтобусе находились призывники, подтвердили в республиканской прокуратуре. В настоящее время ведомство контролирует расследование ДТП и принятие процессуальных решений. На место происшествия выехал и. о. благовещенского межрайонного прокурора Эльдар Еникеев.

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