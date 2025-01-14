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Posted 14 января, 09:00

Published 14 января, 09:00

Modified 14 января, 09:02

Updated 14 января, 09:02

В России в конце 2024 года вырос спрос на ипотеку

В России в конце 2024 года вырос спрос на ипотеку

14 января 2025, 09:00
Фото: 1MI.
По оценке ВТБ, в декабре 2024 года выдачи ипотеки в России составили более 270 млрд руб., что на 4% превысило результат ноября. Впрочем, по сравнению с декабрем 2023 года продажи жилищных кредитов все равно оказались ниже.

Основной объем выдач ипотеки в декабре ожидаемо пришелся на господдержку, прежде всего — «семейную». По оценке ВТБ, доля этой программы достигла максимального за год значения — 84%.

Как следует из предварительных подсчетов банка, по итогам 2024 года продажи ипотеки в России составили около 4,8 трлн руб. — это на 39% ниже результата 2023 года (7,8 трлн руб.) и сопоставимо с 2022 годом (4,9 трлн). ВТБ в 2024 году оформил около 200 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн руб. — на треть меньше, чем годом ранее. Как и в целом на рынке, основной объем продаж (более 60%) пришелся на «семейную» ипотеку, которой воспользовались около 78 тыc. клиентов ВТБ, получив на покупку новостроек свыше 466 млрд руб.

В Башкирии по итогам 2024 года наблюдается небольшой прирост объема выданных ипотечных кредитов по сравнению с 2023 годом — на 4,8%. Специалисты ВТБ в республике за год выдали более 5,7 тыс. ипотечных кредитов более чем на 24,5 млн руб. Доля «семейной» ипотеки в общем объеме кредитов ВТБ в Башкирии составила 45%.

На фоне экстравысоких ставок по базовым банковским программам средний размер кредита в среднем по стране сократился с 4,4 млн руб. до 3,8 млн руб. По господдержке средний «чек» практически не изменился — 5,6 млн руб.

— В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на «семейную» ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка, — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По словам Сергея Бабина, банки будут фокусироваться на работе с уже имеющимся кредитным портфелем, повышении качества обслуживания и расширении сервисов для неипотечных сделок.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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