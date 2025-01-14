В России в конце 2024 года вырос спрос на ипотеку

Как следует из предварительных подсчетов банка, по итогам 2024 года продажи ипотеки в России составили около 4,8 трлн руб. — это на 39% ниже результата 2023 года (7,8 трлн руб.) и сопоставимо с 2022 годом (4,9 трлн). ВТБ в 2024 году оформил около 200 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн руб. — на треть меньше, чем годом ранее. Как и в целом на рынке, основной объем продаж (более 60%) пришелся на «семейную» ипотеку, которой воспользовались около 78 тыc. клиентов ВТБ, получив на покупку новостроек свыше 466 млрд руб.