В Москве назвали победителей национальной экспертной премии в области туризма

Posted 18 декабря, 20:25
Published 18 декабря, 20:25
Modified 18 декабря, 20:25
Updated 18 декабря, 20:25
Экспертное жюри отметило значительные достижения в сфере туризма, путешествий и гостиничного сервиса в России, пишет autopanorama.ru.
Первое место в категории «Место, регион, курорт» заняла столица России — Москва. В то же время проект по запуску 3-го и 4-го Московских центральных диаметров был награждён в номинации «Инфраструктура». Республика Алтай победила в категории «Лучший департамент туризма».
В номинации «Гастрономия» сразу два проекта разделили призовые места, так как мнения членов жюри совпали. Это рестораны курорта Манжерок и проект «Арктическая кухня». Кроме того, курорт Манжерок также получил награду в категории «Гостеприимство».
Лучшим событием в категории «Культурная программа» стал мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята», прошедший в Тульской области. Также в рамках конкурса была названа «Туристическая персона года» — Екатерина Шаповалова, куратор Дома российской кухни на ВДНХ и автор федерального проекта «Гастрономическая карта России».
Экспертное жюри присудило звание «Лучший автомобиль для путешествий» внедорожнику китайского производства Exeed RX.
В рамках специального проекта «Протестировано Discovery» также были названы победители: цифровая платформа для организации поездок RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, пикап Foton Tunland, который завоевал титул пикапа года, по версии журнала Discovery. Кроме того, одна из самых дорогостоящих моделей на российском рынке от Chery — Tiggo 8 Pro Max — была удостоена звания внедорожника года.
Национальная премия GOLD STARS Discovery стартовала в этом году и посвящена туризму и гостеприимству. Конкурс включает пять основных номинаций: «Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство» и «Культурная программа». Также предусмотрены специальные награды, такие как «Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма» и «Лучший автомобиль для путешествий».
Жюри состояло из 30 специалистов в области туризма, гастрономии и путешествий, а председателем стал известный телеведущий Михаил Кожухов.