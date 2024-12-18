В Москве назвали победителей национальной экспертной премии в области туризма

В рамках специального проекта «Протестировано Discovery» также были названы победители: цифровая платформа для организации поездок RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, пикап Foton Tunland, который завоевал титул пикапа года, по версии журнала Discovery. Кроме того, одна из самых дорогостоящих моделей на российском рынке от Chery — Tiggo 8 Pro Max — была удостоена звания внедорожника года.