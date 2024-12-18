mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 16:12

Published 18 декабря, 16:12

Modified 18 декабря, 16:12

Updated 18 декабря, 16:12

«Атомайз» продолжит выпускать арт-токены

«Атомайз» продолжит выпускать арт-токены

18 декабря 2024, 16:12
Фото: 1MI.
В среду, 18 декабря, Т-Банк и «Атомайз» анонсировали запуск смарт-активов. Речь идет о новом направлении инвестиционных инструментов на базе технологии блокчейн. Сделки автоматизированы посредством смарт-контрактов.

Как сообщает www.rbc.ru, новые технологии помогут создавать продукты, которых еще нет на классическом рынке, например арт-токены.

Благодаря арт-токенам инвесторы получают цифровые права на доход от реализации картин современных художников. Эмитент — галерея Sistema Gallery — будет лично заниматься проведением показов и продажей произведений искусства.

Год назад платформа «Атомайз» смогла выпустить арт-токены в формате ГЦП (гибридных цифровых прав). В рамках такой инициативы «Интеррос» Владимира Потанина при участии Государственного Эрмитажа в качестве партнера токенизировал классические произведения школы Рафаэля XVI в. «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены обращались на платформе «Атомайз». При этом данный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на предметы искусства являлся первым полностью легальным в нашей стране, соответствующим закону о ЦФА. Сейчас уже можно подвести промежуточные итоги. Первые арт-токены полностью распроданы, а средства от их реализации переданы на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». Есть намерения по токенизации и этого шедевра, а на вырученные средства планируется провести реставрацию редчайших предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.

Возглавляющая Sistema Gallery Анастасия Волкова отмечает, что в новой реальности искусство перестало быть только элементом декора — теперь оно является полноценным инвестиционным активом. Цифровые финансовые активы, имеющие отношение к искусству, формируют новые возможности для инвесторов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика