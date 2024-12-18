«Атомайз» продолжит выпускать арт-токены

Год назад платформа «Атомайз» смогла выпустить арт-токены в формате ГЦП (гибридных цифровых прав). В рамках такой инициативы «Интеррос» Владимира Потанина при участии Государственного Эрмитажа в качестве партнера токенизировал классические произведения школы Рафаэля XVI в. «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены обращались на платформе «Атомайз». При этом данный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на предметы искусства являлся первым полностью легальным в нашей стране, соответствующим закону о ЦФА. Сейчас уже можно подвести промежуточные итоги. Первые арт-токены полностью распроданы, а средства от их реализации переданы на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». Есть намерения по токенизации и этого шедевра, а на вырученные средства планируется провести реставрацию редчайших предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.