LIFE doc снял документальный фильм о российско-египетском сотрудничестве

Posted 28 ноября, 11:59
Published 28 ноября, 11:59
Modified 28 ноября, 12:00
Updated 28 ноября, 12:00
Египет стал важным партнером для России в середине прошлого века. Сегодня их сотрудничество охватывает множество областей, от туризма до образовательных программ.
Алексей Солодов, вице-президент Российского экспортного центра, отметил, что Египет является стратегическим звеном для выхода на африканские рынки. В настоящее время Россия экспортирует в Египет химическую продукцию, металлургические изделия и различное оборудование. Солодов также подчеркнул, что РЭЦ активно продвигает на международные рынки продукты питания.
В свою очередь, Египет экспортирует в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. Фильм подчеркивает уверенность РЭЦ в том, что к 2030 году объем внешнеторгового оборота достигнет 1 миллиарда долларов.
Туризм играет ключевую роль в двусторонних отношениях. В прошлом году Египет посетило более 1,5 миллиона россиян, что делает Россию одним из лидеров по числу туристов. Культурный обмен также способствует укреплению связей: в Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируют открыть памятник Петру I. В России памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные места.
Фильм рассказывает об основных направлениях взаимодействия: от создания промышленной зоны в районе Суэцкого канала до образовательных программ для египетских студентов в российских вузах. Например, на 2024/2025 учебный год российское правительство выделило квоты для 318 египетских студентов.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите БРИКС подчеркнул важность стабильных отношений с Россией. Он заявил, что Египет поддерживает расширение БРИКС как платформы для противодействия негативным международным тенденциям.
Подробнее о сотрудничестве России и Египта смотрите в фильме «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир».