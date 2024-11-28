LIFE doc снял документальный фильм о российско-египетском сотрудничестве

Туризм играет ключевую роль в двусторонних отношениях. В прошлом году Египет посетило более 1,5 миллиона россиян, что делает Россию одним из лидеров по числу туристов. Культурный обмен также способствует укреплению связей: в Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируют открыть памятник Петру I. В России памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные места.