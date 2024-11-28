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Posted 28 ноября, 11:59

Published 28 ноября, 11:59

Modified 28 ноября, 12:00

Updated 28 ноября, 12:00

LIFE doc снял документальный фильм о российско-египетском сотрудничестве

LIFE doc снял документальный фильм о российско-египетском сотрудничестве

28 ноября 2024, 11:59
Фото: News Media Holding.
Команда LIFE doc выпустила документальный фильм, посвященный связям между Россией и Египтом в экономической, культурной, исторической и личной сферах. В фильме рассказывают о совместных усилиях двух стран по укреплению многополярного мирового порядка.

Египет стал важным партнером для России в середине прошлого века. Сегодня их сотрудничество охватывает множество областей, от туризма до образовательных программ.

Алексей Солодов, вице-президент Российского экспортного центра, отметил, что Египет является стратегическим звеном для выхода на африканские рынки. В настоящее время Россия экспортирует в Египет химическую продукцию, металлургические изделия и различное оборудование. Солодов также подчеркнул, что РЭЦ активно продвигает на международные рынки продукты питания.

В свою очередь, Египет экспортирует в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. Фильм подчеркивает уверенность РЭЦ в том, что к 2030 году объем внешнеторгового оборота достигнет 1 миллиарда долларов.

Туризм играет ключевую роль в двусторонних отношениях. В прошлом году Египет посетило более 1,5 миллиона россиян, что делает Россию одним из лидеров по числу туристов. Культурный обмен также способствует укреплению связей: в Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируют открыть памятник Петру I. В России памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные места.

Фильм рассказывает об основных направлениях взаимодействия: от создания промышленной зоны в районе Суэцкого канала до образовательных программ для египетских студентов в российских вузах. Например, на 2024/2025 учебный год российское правительство выделило квоты для 318 египетских студентов.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите БРИКС подчеркнул важность стабильных отношений с Россией. Он заявил, что Египет поддерживает расширение БРИКС как платформы для противодействия негативным международным тенденциям.

Подробнее о сотрудничестве России и Египта смотрите в фильме «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир».

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