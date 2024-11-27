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Posted 27 ноября, 07:11

Published 27 ноября, 07:11

Modified 27 ноября, 07:14

Updated 27 ноября, 07:14

РЖД ищет новых сотрудников с помощью Авито Работы

РЖД ищет новых сотрудников с помощью Авито Работы

27 ноября 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney.
Авито Работа и РЖД запустили совместную рекламную кампанию по привлечению работников на производственные профессии. Железнодорожная компания ищет квалифицированных сотрудников одновременно офлайн и онлайн.

В Авито Работе рассказали, что осенью РЖД разместил на платформе более 200 новых вакансий. Компания ищет помощников машиниста, монтеров пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и представителей других профессий. При этом РЖД предлагает высокие заработные платы, бесплатное обучение в собственных учебных центрах, стипендии и жилье на время обучения.

Сотрудников РЖД ищет в пяти крупных городах России: Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Саратове. Для этого компания использует наружную рекламу и интернет-инструменты Авито Работы: медийные баннеры, рассылки и сторис.

«Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

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