Эксперт подтвердил утечку данных всех жителей РФ

В интернете доступны базы данных кредитных историй, базы от ГИБДД, плюс сведения из паспортных столов. Если человек пользуется каким-либо критерием — к примеру, ФИО или датой рождения — которые совпадают в нескольких базах, это предоставляет возможность составить детализированное досье на практически любого человека. При этом эксперт добавил, что даже если эти базы не охватывают полностью население Российской Федерации, они всё равно представляют серьезную угрозу для граждан.