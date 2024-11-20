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Posted 20 ноября, 15:48

Published 20 ноября, 15:48

Modified 20 ноября, 15:50

Updated 20 ноября, 15:50

Эксперт подтвердил утечку данных всех жителей РФ

20 ноября 2024, 15:48
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков прокомментировал информацию о том, что персональные данные всех жителей Российской Федерации уже в руках злоумышленников.

По сообщению «Ридуса», Кусков отметил, что глава «Ростелекома» Михаил Осеевский оказался почти прав, заявив, что все данные россиян давно публичны. Он отметил, что в интернете уже имеется множество утекших баз данных, которые позволяют собрать информацию «почти о каждом человеке» и использовать её в своих интересах.

В интернете доступны базы данных кредитных историй, базы от ГИБДД, плюс сведения из паспортных столов. Если человек пользуется каким-либо критерием — к примеру, ФИО или датой рождения — которые совпадают в нескольких базах, это предоставляет возможность составить детализированное досье на практически любого человека. При этом эксперт добавил, что даже если эти базы не охватывают полностью население Российской Федерации, они всё равно представляют серьезную угрозу для граждан.

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