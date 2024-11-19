РЖД завершили реконструкцию грузового терминала на станции Наушки в Бурятии

«Проект имеет особое значение для развития международных перевозок грузов, в первую очередь, в направлении Россия — Монголия — Китай. Решению этой задачи, безусловно, способствует расшивка узких мест, в том числе на пунктах пропуска. Убежден, что с завершением строительства перегрузочного комплекса на пограничной станции Наушки мы повысим ее провозную способность за счет сокращения времени нахождения вагонов в ожидании досмотровых операций», — отметил Сергей Павлов.