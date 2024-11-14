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Posted 14 ноября, 17:02

Published 14 ноября, 17:02

Modified 14 ноября, 17:02

Updated 14 ноября, 17:02

Возраст популярных подержанных машин в России достиг девяти лет

Возраст популярных подержанных машин в России достиг девяти лет

14 ноября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney.
В 2024 году средний возраст и пробег автомобилей из пятерки популярных моделей на вторичном рынке России продемонстрировали серьезный рост.

По информации дилерской компании «Рольф», которая оказалась в распоряжении «Известий», в 2024 году в пятерку самых востребованных подержанных автомобилей в России вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Средний возраст этих машин составил девять лет, а пробег — 115 тысяч километров.

Если сравнить с предыдущим годом, когда средний возраст находился на отметке восемь лет, а пробег составлял 101 тысячу километров, показатели заметно выросли. Также выросло количество дней, которые уходили на продажу автомобиля, — с 39 до 45.

В 2023 году в пятерке лидеров вторичного рынка можно было встретить те же модели автомобилей, кроме Toyota Camry, место которой занимала Skoda Octavia. В 2022 году в списке популярных авто находились Hyundai Solaris, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Mitsubishi Outlander, а в 2021 году среди лидеров были Hyundai Solaris, Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz E-Class и Kia Rio.

В 2020 году пятерка популярных автомобилей объединяла Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Ford Focus, Skoda Octavia и Kia Rio. Их средний возраст тоже достигал восьми лет, пробег — 103 тысяч километров, а на продажу надо было потратить около 38 дней.

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