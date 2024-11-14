Возраст популярных подержанных машин в России достиг девяти лет

В 2023 году в пятерке лидеров вторичного рынка можно было встретить те же модели автомобилей, кроме Toyota Camry, место которой занимала Skoda Octavia. В 2022 году в списке популярных авто находились Hyundai Solaris, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Mitsubishi Outlander, а в 2021 году среди лидеров были Hyundai Solaris, Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz E-Class и Kia Rio.