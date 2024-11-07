Беспилотники в Башкортостане: как в республике производят новейшие технологии

Posted 7 ноября, 08:02
Published 7 ноября, 08:02
Modified 7 ноября, 08:04
Updated 7 ноября, 08:04
Что касается беспилотной индустрии в целом, то Башкирия — один из лидеров среди субъектов страны по развитию индустрии БПЛА: в текущем году планируется выпустить 4000 беспилотников, в том числе дроны для обнаружения лесных пожаров и мониторинга ледовых заторов. По словам главы региона, в республике создается необходимая инфраструктура для производства беспилотников, первым в России запущен экспериментально-правовой режим. По словам премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, установленный в Башкирии экспериментальный правовой режим позволяет снять административные барьеры по эксплуатации беспилотников, что положительно скажется на их производстве, снизит операционные затраты в логистике, ТЭКе, лесном и сельском хозяйстве. Срок действия этого режима — три года, в случае положительных результатов он будет распространен на всю страну.
Что касается наземных беспилотников, то в целом их производителей можно разделить на три группы: те, кто занимается созданием самих транспортных средств, разработчики бортового оборудования для беспилотников и компании-производители элементов умной инфраструктуры дороги.
— У нас беспилотная «Ласточка» уже пошла по Московскому Центральному Кольцу, по трассе М-11 уже ходят беспилотные грузовики Москва — Спб. В прошлом году запустили паром «Генерал Черняховский», который тоже беспилотный, он курсирует между Устюгом и Балтийском, — отметил Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Интересно, что первый наземный беспилотник — так называемый «Уфаход» был испытан еще в 2020 году. Проект реализовал председатель Совета трудящейся молодежи Уфы Ильфат Байназаров — таким беспилотником можно управлять удаленно, за десятки тысяч километров, а заряда машины хватает для езды в течение 6-10 часов. Уже сейчас беспилотники в Башкирии активно используют в сельском хозяйстве — эта область оказывается особенно важной, поскольку общая площадь с/х угодий на территории РБ довольно велика и составляет около 2,9 млн га. Как уточнялось в 2023 году, один сельскохозяйственный беспилотник республиканской сборки стоит около 1,7 млн руб., Минсельхоз принял программу субсидирования 50% стоимости таких аппаратов. Уже в 2023 году успешно прошли тесты на опытных полях Уфимского района для распыления гербицида «Спрут экстра», это позволило создать специальную методику по возделыванию с/х культур с применением агродронов. В этом году беспилотники используются уже и в обработке полей.
В этом контексте стоит отметить создающийся на территории республики технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности РВ-1. Общий объем инвестиций по проекту — 1,2 млрд руб. Среди его потенциальных резидентов — компании из Уфы, Санкт-Петербурга и Минска.
Кроме того, для управления этими новейшими технологиями требуются квалифицированные специалисты — в Башкирии этот вопрос также стараются решить. По данным министерства промышленности уже в текущем учебном году (2024/2025) в паре десятков школ и одном колледже начнется соответствующее обучение в спецклассах — для подготовки разработчиков, производителей и операторов. Отметим также, что Центр опережающей профессиональной подготовки РБ с 2022 года обучает жителей по программе эксплуатации беспилотников, свои профильные программы есть и на базе Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства и Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Также создано 120 образовательных площадок в учреждениях дополнительного образования школьников с охватом 1,5 тыс. обучающихся.
— Должна быть создана инфраструктура, с тем, чтобы грузовик двигаясь по трассе мог «общаться» с дорогой обо всех изменениях, которые там происходят, чтобы он мог в этом плане сопоставлять данные — это касается, конечно, навигации на море и так далее. Кроме того, нужна нормативно-правовая база — это то, что беспокоит бизнес, беспокоит нас. Допустим, столкнулся беспилотный грузовик не дай Бог с каким-то автомобилем, произошла авария — кто за что отвечает, какова ответственность, каким образом это должно регулироваться, какие страховки, кто куда может обратиться, в каких органах это разбирается? — подчеркивает Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Говоря о перспективах развития индустрии в Башкирии, стоит отметить, что производство беспилотных систем уже интегрировано в Стратегию развития республики до 2030 года. Так, если в текущем году совокупная доля предприятий, работающих в сфере беспилотных технологий, составляет 0,1% ВРП РБ, то к 2030 году этот показатель должен достигнуть 0,8%. Применение дронов в различных отраслях с нынешних 5% должно возрасти до 80%, а количество с/х организаций, применяющих беспилотники, — с 0,2% до 3%.
Таким образом предполагается интегрировать беспилотные системы во все значимые отрасли экономики и социальной сферы — речь идет не только про сельское и лесное хозяйство, как сейчас, но и про образование, медицину, ЖКХ, дорожно-транспортную сферу. Если говорить в целом о стране, то суммарно к 2030 году в России планируется включить в беспилотные коридоры 19,5 тыс. км федеральных трасс, также в перспективе — беспилотные локомотивы и спецтехника для опасных производств.