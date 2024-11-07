Беспилотники в Башкортостане: как в республике производят новейшие технологии

Интересно, что первый наземный беспилотник — так называемый «Уфаход» был испытан еще в 2020 году. Проект реализовал председатель Совета трудящейся молодежи Уфы Ильфат Байназаров — таким беспилотником можно управлять удаленно, за десятки тысяч километров, а заряда машины хватает для езды в течение 6-10 часов. Уже сейчас беспилотники в Башкирии активно используют в сельском хозяйстве — эта область оказывается особенно важной, поскольку общая площадь с/х угодий на территории РБ довольно велика и составляет около 2,9 млн га. Как уточнялось в 2023 году, один сельскохозяйственный беспилотник республиканской сборки стоит около 1,7 млн руб., Минсельхоз принял программу субсидирования 50% стоимости таких аппаратов. Уже в 2023 году успешно прошли тесты на опытных полях Уфимского района для распыления гербицида «Спрут экстра», это позволило создать специальную методику по возделыванию с/х культур с применением агродронов. В этом году беспилотники используются уже и в обработке полей.