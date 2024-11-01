РЭО: У 25% предприятий у аэродромов отсутствует оборудование для отпугивания птиц

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, сообщил, что собственники предприятий, которые находятся неподалеку от аэродромов, должны были завершить подобные исследования к 1 сентября. На сегодняшний день по итогам этих исследований выдано 104 заключения, 49 из которых отрицательные. В список предприятий, получивших отрицательные заключения, вошли 28 полигонов и 19 объектов по сортировке мусора, которые располагаются в 31 регионе. Владельцы этих объектов должны провести мероприятия по отпугиванию птиц и повторно обратиться за получением заключения. В ином случае объекты ждет закрытие. Об этом сообщает портал 56orb.ru.