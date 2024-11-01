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Posted 1 ноября, 11:35

Published 1 ноября, 11:35

Modified 1 ноября, 11:35

Updated 1 ноября, 11:35

РЭО: У 25% предприятий у аэродромов отсутствует оборудование для отпугивания птиц

РЭО: У 25% предприятий у аэродромов отсутствует оборудование для отпугивания птиц

1 ноября 2024, 11:35
Фото: 1MI.
Данные орнитологических исследований объектов обращения с ТКО, расположенных около аэродромов, показали, что у 49 из 184 объектов отсутствует необходимое оборудование для отпугивания птиц. Это может стать причиной массового скопления птиц, которое опасно для полетов.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, сообщил, что собственники предприятий, которые находятся неподалеку от аэродромов, должны были завершить подобные исследования к 1 сентября. На сегодняшний день по итогам этих исследований выдано 104 заключения, 49 из которых отрицательные. В список предприятий, получивших отрицательные заключения, вошли 28 полигонов и 19 объектов по сортировке мусора, которые располагаются в 31 регионе. Владельцы этих объектов должны провести мероприятия по отпугиванию птиц и повторно обратиться за получением заключения. В ином случае объекты ждет закрытие. Об этом сообщает портал 56orb.ru.

От объектов по обращению с отходами птиц отпугивают с применением различных инструментов: сигнального оружия, радиоуправляемых моделей, хищных птиц, трещоток, газовых пушек, зеркальных шаров, муляжей и так далее.

На территории 63 российских регионов в границах шестых подзон приаэродромных территорий расположены 184 объекта по обращению с ТКО. Договоры на проведение орнитологических исследований заключены на 131 объект, заключение по 104 из которых уже получены. 15 объектов перестанут принимать потоки ТКО с 2025 года, а остальным нужно подать заявки на проведение данных исследований.

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