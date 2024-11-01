РЭО: У 25% предприятий у аэродромов отсутствует оборудование для отпугивания птиц

Posted 1 ноября, 11:35
Published 1 ноября, 11:35
Modified 1 ноября, 11:35
Updated 1 ноября, 11:35
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, сообщил, что собственники предприятий, которые находятся неподалеку от аэродромов, должны были завершить подобные исследования к 1 сентября. На сегодняшний день по итогам этих исследований выдано 104 заключения, 49 из которых отрицательные. В список предприятий, получивших отрицательные заключения, вошли 28 полигонов и 19 объектов по сортировке мусора, которые располагаются в 31 регионе. Владельцы этих объектов должны провести мероприятия по отпугиванию птиц и повторно обратиться за получением заключения. В ином случае объекты ждет закрытие. Об этом сообщает портал 56orb.ru.
От объектов по обращению с отходами птиц отпугивают с применением различных инструментов: сигнального оружия, радиоуправляемых моделей, хищных птиц, трещоток, газовых пушек, зеркальных шаров, муляжей и так далее.
На территории 63 российских регионов в границах шестых подзон приаэродромных территорий расположены 184 объекта по обращению с ТКО. Договоры на проведение орнитологических исследований заключены на 131 объект, заключение по 104 из которых уже получены. 15 объектов перестанут принимать потоки ТКО с 2025 года, а остальным нужно подать заявки на проведение данных исследований.