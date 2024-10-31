ГД поддержала инициативу РЭО о моратории на штрафы для мусоровозов

Posted 31 октября, 13:07
Published 31 октября, 13:07
Modified 31 октября, 13:07
Updated 31 октября, 13:07
В ее разработке участвовали сотрудники Российского экологического оператора (РЭО).
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, регоператоры сталкиваются со штрафами в размере от 100 до 400 тысяч рублей из-за того, что при загрузке мусоровозов нагрузка на заднюю ось превышает допустимые значения. Это объясняется особенностями конструкции спецтехники, и РЭО принял участие в разработке законопроекта, который вводит мораторий на такие штрафы, отметил Буцаев. Об этом пишет newsnn.ru.
Он заявил, что этот законопроект предусматривает переходный период для разработки более безопасной для дорог техники для вывоза мусора.
Согласно действующим нормам перевозка делимых грузов запрещена, если масса и нагрузка на ось превышают допустимые значения более чем на 10%. Исследования РЭО показали, что для соблюдения этих норм нужно снизить загрузку мусоровозов как минимум на 25%.
Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что замена всего парка мусоровозов потребует многомиллиардных затрат, что приведет к увеличению тарифов как минимум на треть ежегодно, что является неприемлемым.
Мораторий позволит Минпромторгу России провести исследование для выявления оптимальных моделей мусоровозов, которые будут рентабельными для владельцев и безопасными для дорог. После завершения исследования планируется начать программу по замене мусоровозов.
Регоператоры уже могут начать анализировать свои автопарки, устанавливать осевые датчики контроля или создавать перегрузочные станции для уменьшения нагрузки на дороги.