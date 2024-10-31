ГД поддержала инициативу РЭО о моратории на штрафы для мусоровозов

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, регоператоры сталкиваются со штрафами в размере от 100 до 400 тысяч рублей из-за того, что при загрузке мусоровозов нагрузка на заднюю ось превышает допустимые значения. Это объясняется особенностями конструкции спецтехники, и РЭО принял участие в разработке законопроекта, который вводит мораторий на такие штрафы, отметил Буцаев. Об этом пишет newsnn.ru.