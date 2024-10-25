Волонтеры ОМК благоустроили места для отдыха на берегу реки Белой в Благовещенске

Рина Сафина отметила, что в прошлом году реализовывала экопроект впервые — ей было немного страшно, но помогла поддержка коллег. Она особо выделила помощь Анжелы Егошиной и Юлии Ларионовой, которые также являются волонтерами ОМК. Эковолонтер добавила, что в этом году уверенности стало значительно больше. Сафина рассказала, что на берегу реки Белой любят отдыхать люди, в прошлом году стало понятно, что поставленные беседки востребованы и работу по благоустройству нужно продолжать. Она подчеркнула, что необходимо устанавливать урны, чтобы людям было куда выбрасывать мусор.