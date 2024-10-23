Ням 1год. Первый день рождения Гастрономики в Гостином дворе

Posted 23 октября, 15:08
Published 23 октября, 15:08
Modified 23 октября, 15:10
Updated 23 октября, 15:10
26 и 27 октября Гастрономика в Гостином дворе празднует свой первый день рождения. Это будет грандиозный двухдневный пир, который нельзя пропустить.
На протяжении всего года фуд-молл радовал уфимцев вкусной едой, напитками, приятной атмосферой, дарил разные эмоции как взрослым, так и детям.
В программе дня рождения:
• более 300 блюд и 20 участников;
• мастер-классы для детей и взрослых;
• дегустации и «винное казино»;
• детский спектакль, игры для детей, аквагрим;
• живая музыка, развлекательная программа, подарки и именинный торт.
Одним из главных подарков для всех гостей будет скидка 50% на все в барах: Taproom, Вино и Коктейли.
А самый удачливый сможет забрать главный приз праздника — это купон на 50 блюд от Гастрономики.
Ставьте напоминалку: 26 и 27 октября, Гастрономика в Гостином дворе, Верхнеторговая пл., 1.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Подробности о тайминге дня рождения будут появляться здесь: gastro-nomika.ru
Соц.сети: gastronomikaufa