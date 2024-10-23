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Posted 23 октября, 15:08

Published 23 октября, 15:08

Modified 23 октября, 15:10

Updated 23 октября, 15:10

Ням 1год. Первый день рождения Гастрономики в Гостином дворе

Ням 1год. Первый день рождения Гастрономики в Гостином дворе

23 октября 2024, 15:08
Фото: Гастрономика
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна. erid: LjN8KWvte
Праздничную программу, вкусные мастер-классы, конкурсы для детей и взрослых, подарки, перфоманс и именинный торт обещает фуд-молл в честь своего первого дня рождения.

26 и 27 октября Гастрономика в Гостином дворе празднует свой первый день рождения. Это будет грандиозный двухдневный пир, который нельзя пропустить.

На протяжении всего года фуд-молл радовал уфимцев вкусной едой, напитками, приятной атмосферой, дарил разные эмоции как взрослым, так и детям.

В программе дня рождения:

• более 300 блюд и 20 участников;

• мастер-классы для детей и взрослых;

• дегустации и «винное казино»;

• детский спектакль, игры для детей, аквагрим;

• живая музыка, развлекательная программа, подарки и именинный торт.

Одним из главных подарков для всех гостей будет скидка 50% на все в барах: Taproom, Вино и Коктейли.

А самый удачливый сможет забрать главный приз праздника — это купон на 50 блюд от Гастрономики.

Ставьте напоминалку: 26 и 27 октября, Гастрономика в Гостином дворе, Верхнеторговая пл., 1.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Подробности о тайминге дня рождения будут появляться здесь: gastro-nomika.ru

Соц.сети: gastronomikaufa

#Андрей Королев#Новости#Уфа
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