Азат Ислаев назначен замгубернатора ХМАО

Кроме того, Ислаев отвечает за реализацию проекта строительства второго моста через реку Обь. На встрече с главой государства Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал завершить строительство объекта до истечения установленного срока, к концу 2025 года. В настоящее время работы по проекту идут с опережением графика.