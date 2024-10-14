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Posted 14 октября, 10:12

Published 14 октября, 10:12

Modified 14 октября, 10:12

Updated 14 октября, 10:12

Азат Ислаев назначен замгубернатора ХМАО

Азат Ислаев назначен замгубернатора ХМАО

14 октября 2024, 10:12
Фото: Центр соцмедиа Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук назначил Азата Ислаева на должность своего заместителя, который будет курировать строительство и дорожное хозяйство в регионе.

Ранее Ислаев отвечал за эту сферу и при предыдущем губернаторе Наталье Комаровой. Указ о назначении был опубликован на официальном сайте правительства региона.

Согласно информации на сайте, заместителем губернатора назначен Азат Файзулхакович Ислаев, сообщает muksun.fm. В его обязанности входят контроль за работой департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, а также руководство дорожным хозяйством и транспортом, включая Гостехнадзор.

В новой структуре правительства блоками коммунального хозяйства и энергетики будет заведовать другой заместитель губернатора. С января 2025 года Ислаев также возглавит службу строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора ХМАО.

Кроме того, Ислаев отвечает за реализацию проекта строительства второго моста через реку Обь. На встрече с главой государства Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал завершить строительство объекта до истечения установленного срока, к концу 2025 года. В настоящее время работы по проекту идут с опережением графика.

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