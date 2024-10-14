Азат Ислаев назначен замгубернатора ХМАО

Posted 14 октября, 10:12
Published 14 октября, 10:12
Modified 14 октября, 10:12
Updated 14 октября, 10:12
Ранее Ислаев отвечал за эту сферу и при предыдущем губернаторе Наталье Комаровой. Указ о назначении был опубликован на официальном сайте правительства региона.
Согласно информации на сайте, заместителем губернатора назначен Азат Файзулхакович Ислаев, сообщает muksun.fm. В его обязанности входят контроль за работой департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, а также руководство дорожным хозяйством и транспортом, включая Гостехнадзор.
В новой структуре правительства блоками коммунального хозяйства и энергетики будет заведовать другой заместитель губернатора. С января 2025 года Ислаев также возглавит службу строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора ХМАО.
Кроме того, Ислаев отвечает за реализацию проекта строительства второго моста через реку Обь. На встрече с главой государства Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал завершить строительство объекта до истечения установленного срока, к концу 2025 года. В настоящее время работы по проекту идут с опережением графика.