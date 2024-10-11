SHOT ПРОВЕРКА исследовала причины увлечения квадробингом

Чтобы понять мотивы такого необычного поведения детей и подростков, журналисты обратились к профессиональному психологу Екатерине Шумейко. Специалист объяснила, что такое увлечение может быть связано с внутренними процессами и переживаниями ребенка, включая потребность в выражении агрессии. Например, мальчик Ваня не может просто так подойти и укусить кого-то в обычной жизни, однако в роли волка или собаки он может это сделать.