SHOT ПРОВЕРКА исследовала причины увлечения квадробингом

Posted 11 октября, 11:51
Published 11 октября, 11:51
Modified 11 октября, 11:53
Updated 11 октября, 11:53
Проект «SHOT ПРОВЕРКА» решил разобраться, что заставляет детей так странно себя вести — надевать маски, бегать на четвереньках и даже есть из миски.
Журналисты также обратились к психологам, чтобы определить, является ли квадробинг спортом, субкультурой, безобидным хобби или отклоняющимся поведением.
Агент SHOT ПРОВЕРКИ внедрился в сообщество московских любителей квадробинга. Он пришел к выводу, что это явление представляет собой неофициальный вид спорта, являющийся довольно травмоопасным и представляющим угрозу для окружающих. Например, дети могут настолько погружаться в свою роль, что начинают кусать других людей.
Чтобы понять мотивы такого необычного поведения детей и подростков, журналисты обратились к профессиональному психологу Екатерине Шумейко. Специалист объяснила, что такое увлечение может быть связано с внутренними процессами и переживаниями ребенка, включая потребность в выражении агрессии. Например, мальчик Ваня не может просто так подойти и укусить кого-то в обычной жизни, однако в роли волка или собаки он может это сделать.
Еще одним интересным моментом является персонаж, на котором останавливает свой выбор ребенок. Например, у квадробера-кошки и квадробера-волка могут быть разные истории и мотивы.
Депутат Государственной думы Анна Кузнецова высказала свои сомнения по поводу занятия квадробингом. Он привлекает детей и подростков, которым трудно найти полезные увлечения. Кузнецова отметила, что сейчас прорабатываются критерии деструктивного контента. В законодательство будут внесены изменения, которые не допустят деструктивную информацию до российских детей.
По мнению депутата Владимира Бурматова, этот тренд является скоротечным и уже через пару месяцев все забудут о квадроберах.
Новый выпуск SHOT ПРОВЕРКИ рассказал о возможных последствиях этого увлечения, а также о том, как к нему относятся родители.