Исследование: автовладельцы не спешат продавать «свежие» авто с пробегом

В тоже время растут перепродажи автомобилей в возрасте 6-9 лет. За 8 месяцев года прирост составил 9% в годовом сравнении (с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. ед. соответственно), а их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 п. п., до 18%. Одним из факторов роста продаж в этой категории стали высокие цены на более «свежие» автомобили. Основные приходятся на легковые автомобили в возрасте от 10 лет и старше. Всего за 8 месяцев в России было реализовано около 3 млн таких машин.