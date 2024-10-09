«АБС Электро» заключила соглашения о партнерстве на полях ПМГФ-2024

Posted 9 октября, 07:34
Published 9 октября, 07:34
Modified 9 октября, 07:34
Updated 9 октября, 07:34
Первое соглашение было заключено с ООО «Электротяжмаш-Привод» в рамках осуществления конкурентного отбора мощности проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2025 год (КОММод). Соглашение подразумевает сотрудничество в сфере комплексной поставки преобразователей частоты, устройств безударного плавного включения электродвигателей и генераторов.
Документ подписали председатель совета директоров «АБС Электро» Ирина Харисова и председатель совета директоров «Электротяжмаш-Привод» Елена Устинова. Об этом информирует NewsNN.
«АБС Электро» продолжает сотрудничать с крупнейшими в России электротехническими компаниями. Планомерное развитие партнерства дает возможность масштабировать производственные, технологические, экономические, финансовые задачи, а также способствует повышению эффективности работы всех подразделений компании, сообщила Ирина Харисова.
Второе соглашение заключили с АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения». Свои подписи под документом поставили директор московского филиала «ВНИИР» Дмитрий Фомичев и гендиректор АО «НИПОМ» Иван Казаченко.
Документ позволяет создать базу для развития сотрудничества в сфере комплексных поставок частотно-регулируемых приводов в блочно-модульных зданиях на объектах ПАО «Газпром».
Группа компаний «АБС Электро» объединяет многопрофильные предприятия, деятельность которых имеет целью разработку и производство широкого спектра электротехнического оборудования, внедрение систем автоматизации и защиты, проектирование, строительство, инженерное оснащение и комплектацию энергообъектов, а также обеспечение комплексных решений для промышленности.
Производственные площадки и офисы группы компаний «АБС Электро» располагаются в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.