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Posted 9 октября, 07:34

Published 9 октября, 07:34

Modified 9 октября, 07:34

Updated 9 октября, 07:34

«АБС Электро» заключила соглашения о партнерстве на полях ПМГФ-2024

«АБС Электро» заключила соглашения о партнерстве на полях ПМГФ-2024

9 октября 2024, 07:34
Фото: Пресс служба АБС Электро
Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума АО «ВНИИР» (входит в группу компаний «АБС Электро») подписало два соглашения о стратегическом партнерстве.

Первое соглашение было заключено с ООО «Электротяжмаш-Привод» в рамках осуществления конкурентного отбора мощности проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2025 год (КОММод). Соглашение подразумевает сотрудничество в сфере комплексной поставки преобразователей частоты, устройств безударного плавного включения электродвигателей и генераторов.

Документ подписали председатель совета директоров «АБС Электро» Ирина Харисова и председатель совета директоров «Электротяжмаш-Привод» Елена Устинова. Об этом информирует NewsNN.

«АБС Электро» продолжает сотрудничать с крупнейшими в России электротехническими компаниями. Планомерное развитие партнерства дает возможность масштабировать производственные, технологические, экономические, финансовые задачи, а также способствует повышению эффективности работы всех подразделений компании, сообщила Ирина Харисова.

Второе соглашение заключили с АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения». Свои подписи под документом поставили директор московского филиала «ВНИИР» Дмитрий Фомичев и гендиректор АО «НИПОМ» Иван Казаченко.

Документ позволяет создать базу для развития сотрудничества в сфере комплексных поставок частотно-регулируемых приводов в блочно-модульных зданиях на объектах ПАО «Газпром».

Группа компаний «АБС Электро» объединяет многопрофильные предприятия, деятельность которых имеет целью разработку и производство широкого спектра электротехнического оборудования, внедрение систем автоматизации и защиты, проектирование, строительство, инженерное оснащение и комплектацию энергообъектов, а также обеспечение комплексных решений для промышленности.

Производственные площадки и офисы группы компаний «АБС Электро» располагаются в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.

#Общество
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