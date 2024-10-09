«АБС Электро» заключила соглашения о партнерстве на полях ПМГФ-2024

Первое соглашение было заключено с ООО «Электротяжмаш-Привод» в рамках осуществления конкурентного отбора мощности проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2025 год (КОММод). Соглашение подразумевает сотрудничество в сфере комплексной поставки преобразователей частоты, устройств безударного плавного включения электродвигателей и генераторов.