В Башкирии прошла дизайн-сессия по цифровой трансформации при поддержке Сбера

Posted 8 октября, 12:50
Published 8 октября, 12:50
Modified 9 октября, 08:26
Updated 9 октября, 08:26
Организаторами выступили Правительство Республики Башкортостан, Центр стратегических разработок Республики Башкортостан и Сбербанк. Участниками мероприятия стали руководители профильных министерств и ведомств, представители администрации главы Республики Башкортостан и города Уфа, а также ведущие эксперты Сбера.
Участники мероприятия разделились на команды, в которых они обсуждали приоритетные сферы для использования искусственного интеллекта, среди которых здравоохранение, сельское и лесное хозяйство, промышленность, развитие городов и сел и государственное управление. По итогам обсуждений участники разработали и представили Рустаму Муратову, исполняющему обязанности Первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министра экономического и инвестиционной политики Республики Башкортостансвои предложения по AI-трансформации региона.
— Мы рады, что Республика Башкортостан сегодня динамично модернизируется, и я уверен, что использование современных технологий даст новый мощный импульс для развития. Сбер обладает большим опытом в области цифровой трансформации и искусственного интеллектаи готов активно участвовать во внедрении передовых решений, которые смогут использовать жители региона, бизнес и госучреждения, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
— В Башкортостане сформирован значительный задел для развития современных информационных технологий и внедрения самых передовых и смелых решений. В строящемся Межвузовском студенческом кампусе создается Центр искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение в начале этого года мы подписали с компаниями «Лексема» и «Крезол Инновации». Кроме того, в новом Геномном центре начнет свою работу «Школа 21». Этот проект, направленный на обучение программированию талантливых школьников и подготовку квалифицированных ИТ-специалистов, мы реализуем совестно со Сбербанком. Своеобразным центром внедрения перспективных нейросетевых технологий может выступить наш Центр управления республикой — самый крупный и технологически продвинутый во всем Приволжье. Сегодня он уже активно работает, предоставляя для руководства региона актуальную оперативную информацию по 19 направлениям на 90 аналитических панелях. Уверен, что все идеи и предложения, сгенерированные в рамках сегодняшней дизайн-сессии, найдут свое практическое воплощение в самых различных сферах жизни региона, — прокомментировал исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.
— Искусственный интеллект позволяет упростить многие рутинные и однообразные процессы, дав тем самым возможность государственным и муниципальным служащим решать более серьезные вопросы. Так, например, искусственный интеллект позволит освободить время для разработки стратегий развития региона и реализации различных государственных, республиканских и муниципальных программ, направленных на повышение качества жизни граждан, — считает исполняющий обязанности министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.
Одной из обсуждаемых тем дискуссии стал генеративный AI. По мнению специалистов, он способен сыграть важную роль в повышении качества государственных услуг, поскольку его грамотное применение помогает прогнозировать потребности граждан и бизнеса.
Сбер активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.Согласно прогнозам, внедрение AI-технологий может увеличить ВВП страны более чем на 11 трлн рублей. Активное использование цифровых решений в регионах способствует дальнейшему экономическому развитию России.
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