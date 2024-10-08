В Башкирии прошла дизайн-сессия по цифровой трансформации при поддержке Сбера

— В Башкортостане сформирован значительный задел для развития современных информационных технологий и внедрения самых передовых и смелых решений. В строящемся Межвузовском студенческом кампусе создается Центр искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение в начале этого года мы подписали с компаниями «Лексема» и «Крезол Инновации». Кроме того, в новом Геномном центре начнет свою работу «Школа 21». Этот проект, направленный на обучение программированию талантливых школьников и подготовку квалифицированных ИТ-специалистов, мы реализуем совестно со Сбербанком. Своеобразным центром внедрения перспективных нейросетевых технологий может выступить наш Центр управления республикой — самый крупный и технологически продвинутый во всем Приволжье. Сегодня он уже активно работает, предоставляя для руководства региона актуальную оперативную информацию по 19 направлениям на 90 аналитических панелях. Уверен, что все идеи и предложения, сгенерированные в рамках сегодняшней дизайн-сессии, найдут свое практическое воплощение в самых различных сферах жизни региона, — прокомментировал исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.