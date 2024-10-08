РЭО: На РЭФ-2024 подвели итоги реформы отрасли обращения с ТКО

Как сообщил Дмитрий Патрушев в своем выступлении в ходе пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции», в целях создания рациональных подходов в данном направлении с 2019 года осуществляют соответствующую реформу. Полный цикл обращения с отходами теперь принадлежит к категории ответственности региональных операторов, на сегодня это 184 компании. Ежегодно через них проходят около 50 миллионов тонн твердых отходов. Помимо этого, за прошедший период было сформировано более 250 объектов для обработки, утилизации и хранения отходов. В качестве важного этапа представили обеспечение сортировки мусора: с 2019 года ее объемы выросли почти в пять раз, заключил Дмитрий Патрушев.