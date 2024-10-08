РЭО: На РЭФ-2024 подвели итоги реформы отрасли обращения с ТКО

Posted 8 октября, 16:32
Published 8 октября, 16:32
Modified 8 октября, 16:32
Updated 8 октября, 16:32
Он также обозначил основные направления работы в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» на Российском экологическом форуме (РЭФ) 8 октября. Об этом сообщает NewsNN.
Как сообщил Дмитрий Патрушев в своем выступлении в ходе пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции», в целях создания рациональных подходов в данном направлении с 2019 года осуществляют соответствующую реформу. Полный цикл обращения с отходами теперь принадлежит к категории ответственности региональных операторов, на сегодня это 184 компании. Ежегодно через них проходят около 50 миллионов тонн твердых отходов. Помимо этого, за прошедший период было сформировано более 250 объектов для обработки, утилизации и хранения отходов. В качестве важного этапа представили обеспечение сортировки мусора: с 2019 года ее объемы выросли почти в пять раз, заключил Дмитрий Патрушев.
Одновременно серьезная работа проводилась в направлении нормативного регулирования. С января этого года начали действовать изменения, внесенные в механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Проводится работа по составлению реестра утилизаторов. С 2024 года начал действовать закон для решения проблемы с медицинскими отходами.
Вице-премьер охарактеризовал все эти результаты как значимые, поскольку за ними действительно стояла серьезная работа. Однако, подчеркнул он, у правительства остаются определенные сложности, которые требуют решения.
Он напомнил, что в 2023 году РЭО способствовал запуску Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), чья ключевая задача заключается в обеспечении прослеживаемости ТКО на всех этапах.
«Выполнить эту задачу нужно до конца этого года», — указал Дмитрий Патрушев.
С учетом существующих мощностей для получения обозначенных результатов за шесть лет предстоит добиться удвоения обработки отходов и сокращения их вывоза на полигоны на 30%.
В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» планируется продолжить разработку соответствующей инфраструктуры. Данные мероприятия заложены в федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».
Новые мощности по обработке, утилизации и захоронению начнут функционировать к 2027 году.
Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, если говорить о проектах, которые выполнялись до 2019 года, общий объем инвестиций составил 50 миллиардов рублей. За время реформы объем инвестиций достиг 300 миллиардов рублей, из которых фактически треть приходится на денежные средства, которые были доведены в рамках государственных программ.