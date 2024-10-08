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Posted 8 октября, 16:26

Published 8 октября, 16:26

Modified 8 октября, 16:30

Updated 8 октября, 16:30

Как цифровые технологии сближают команду

8 октября 2024, 16:26
Сегодня многие компании работают в удалённом или гибридном формате. Поэтому поддержание корпоративной культуры становится одной из ключевых задач. Если в офисе культура создается благодаря личному общению, то сотрудники, работающие дистанционно, могут чувствовать свое отчуждение от коллектива.

Роман Королев, руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса, рассказал, как цифровые сервисы помогают поддерживать теплые отношения в коллективе.

Фото: Яндекс

Корпоративные рассылки

Почта — важнейший инструмент деловой коммуникации, который может стать еще и средством поддержания корпоративной культуры.

Корпоративные рассылки поддерживают чувство принадлежности к компании. Еженедельные дайджесты, напоминания о внутренних мероприятиях, приглашения поучаствовать в корпоративных проектах — все это делает сотрудника частью большого целого.

Также почта — это возможность поддерживать контакт между сотрудниками и руководством. Руководители могут проводить массовые опросы, реагировать на запросы команды и учитывать их пожелания в развитии корпоративной культуры и компании в целом.

Планирование встреч: структурируем рабочий процесс

Календари сегодня могут создавать возможности для неформального общения.

В календарь можно, например, внести дни рождения членов команды или неформальные звонки, которые часто проводят, чтобы пообщаться и лучше узнать друг друга.

Видеовстречи и гибридные форматы: общение лицом к лицу

Видеоконференции стали незаменимым инструментом для поддержания связи с командой.

Например, можно собраться и поиграть в UNO или Мафию. Главное — чтобы на звонок могли прийти все желающие, а время конференции не было ограничено.

Фото: Яндекс

Облачные хранилища: работа и воспоминания

Облачные хранилища обеспечивают возможность совместной работы в режиме реального времени. Но помимо этого, облачные хранилища помогают создать общую базу знаний компании.

Так каждый может найти необходимые материалы: от регламентов компании до образовательных курсов. Особенно это упростит онбординг для новых сотрудников.

Но еще облачные сервисы — это инструмент хранения воспоминаний о ярких моментах, которые команда вместе пережила. Крупное мероприятие, собрание или совместный поход в ресторан после работы — все это сохраняется в облаке

Мессенджеры: поддержка быстрой коммуникации

Мессенджеры — незаменимый инструмент любой работы. Здесь сотрудники максимально быстро решают задачи и остаются на связи в режиме реального времени.

В мессенджерах важно создавать отдельные каналы не только для проектов, но и для неформального общения. Это помогает снять напряжение и способствует сплочению коллектива.

Командная работа — ключ к успеху

Современные сервисы — от почты до сервисов видеовстреч — создают условия для более тесного взаимодействия между сотрудниками. Важно помнить, что корпоративная культура — это не только правила и регламенты, но и повседневные взаимодействия, которые можно и нужно поддерживать с помощью технологий.

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