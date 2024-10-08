Как цифровые технологии сближают команду

Posted 8 октября, 16:26
Published 8 октября, 16:26
Modified 8 октября, 16:30
Updated 8 октября, 16:30
Роман Королев, руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса, рассказал, как цифровые сервисы помогают поддерживать теплые отношения в коллективе.
Корпоративные рассылки
Почта — важнейший инструмент деловой коммуникации, который может стать еще и средством поддержания корпоративной культуры.
Корпоративные рассылки поддерживают чувство принадлежности к компании. Еженедельные дайджесты, напоминания о внутренних мероприятиях, приглашения поучаствовать в корпоративных проектах — все это делает сотрудника частью большого целого.
Также почта — это возможность поддерживать контакт между сотрудниками и руководством. Руководители могут проводить массовые опросы, реагировать на запросы команды и учитывать их пожелания в развитии корпоративной культуры и компании в целом.
Планирование встреч: структурируем рабочий процесс
Календари сегодня могут создавать возможности для неформального общения.
В календарь можно, например, внести дни рождения членов команды или неформальные звонки, которые часто проводят, чтобы пообщаться и лучше узнать друг друга.
Видеовстречи и гибридные форматы: общение лицом к лицу
Видеоконференции стали незаменимым инструментом для поддержания связи с командой.
Например, можно собраться и поиграть в UNO или Мафию. Главное — чтобы на звонок могли прийти все желающие, а время конференции не было ограничено.
Облачные хранилища: работа и воспоминания
Облачные хранилища обеспечивают возможность совместной работы в режиме реального времени. Но помимо этого, облачные хранилища помогают создать общую базу знаний компании.
Так каждый может найти необходимые материалы: от регламентов компании до образовательных курсов. Особенно это упростит онбординг для новых сотрудников.
Но еще облачные сервисы — это инструмент хранения воспоминаний о ярких моментах, которые команда вместе пережила. Крупное мероприятие, собрание или совместный поход в ресторан после работы — все это сохраняется в облаке
Мессенджеры: поддержка быстрой коммуникации
Мессенджеры — незаменимый инструмент любой работы. Здесь сотрудники максимально быстро решают задачи и остаются на связи в режиме реального времени.
В мессенджерах важно создавать отдельные каналы не только для проектов, но и для неформального общения. Это помогает снять напряжение и способствует сплочению коллектива.
Командная работа — ключ к успеху
Современные сервисы — от почты до сервисов видеовстреч — создают условия для более тесного взаимодействия между сотрудниками. Важно помнить, что корпоративная культура — это не только правила и регламенты, но и повседневные взаимодействия, которые можно и нужно поддерживать с помощью технологий.