Как цифровые технологии сближают команду

Современные сервисы — от почты до сервисов видеовстреч — создают условия для более тесного взаимодействия между сотрудниками. Важно помнить, что корпоративная культура — это не только правила и регламенты, но и повседневные взаимодействия, которые можно и нужно поддерживать с помощью технологий.