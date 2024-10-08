Буцаев рассказал, что отрасли обращения с ТКО нужны 300 тысяч кадров

Posted 8 октября, 09:59
Published 8 октября, 09:59
Modified 8 октября, 09:59
Updated 8 октября, 09:59
Данная тема была затронута генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым в рамках выступления на пленарной сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности» молодёжного дня Российского экологического форума. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
Буцаев отметил, что в данной отрасли особенно заметен кадровый голод. На ближайшие три года он оценивается в девяносто тысяч, а в перспективе на пять лет — около трёхсот тысяч. По его словам, данная цифра может увеличиваться в три раза, если учитывать смежные отрасли, например логистику и сферу услуг. Гендиректор РЭО отметил, что отрасль заинтересована в специалистах многих профессий: начиная от юристов и заканчивая технологами.
По словам главы РЭО, молодежь является одним из наиболее важных элементов работы над реформой отрасли обращения с ТКО. Именно поэтому оператор поддерживает большое количество инициатив, связанных с молодыми людьми. Так, в 2021 году был основан консорциум «Экономика замкнутого цикла», в который вошли более 35 вузов и множество компаний. Также в более чем десяти вузах созданы профильные кафедры, на некоторых из которых даже есть бюджетные места.
Помимо этого, Российский экологический оператор разрабатывает методические материалы для педагогов, готовящих новые кадры.
РЭО в сотрудничестве с Росмолодежью реализует проект по экологизации форумной линейки. Олег Макаров, советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, поблагодарил представителей оператора и отметил, что линейка насчитывает более 40 форумов. РЭО и Росмолодежь уже выступают в качестве консалтеров по экологичной организации других форумов.