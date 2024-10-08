Буцаев рассказал, что отрасли обращения с ТКО нужны 300 тысяч кадров

Буцаев отметил, что в данной отрасли особенно заметен кадровый голод. На ближайшие три года он оценивается в девяносто тысяч, а в перспективе на пять лет — около трёхсот тысяч. По его словам, данная цифра может увеличиваться в три раза, если учитывать смежные отрасли, например логистику и сферу услуг. Гендиректор РЭО отметил, что отрасль заинтересована в специалистах многих профессий: начиная от юристов и заканчивая технологами.