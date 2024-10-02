До конца октября на квартиры в ЖК Tau House действует скидка до 10%

Posted 2 октября, 09:07
Published 2 октября, 09:07
Modified 2 октября, 09:11
Updated 2 октября, 09:11
Жилой комплекс расположился в живописном районе Уфы, где в шаговой доступности есть образовательные учреждения, супермаркеты, кафе, рестораны и др. Комплекс сочетает в себе комфорт, безопасность и удобство. Каждый элемент здесь продуман до мелочей, чтобы жители могли наслаждаться высоким качеством жизни.
Квартиры в Tau House имеют разнообразные планировки, что позволяет каждому выбрать наиболее подходящий вариант. Во всем пространстве квартиры квадратные метры использованы максимально функционально: просторная кухня-гостиная, где можно собраться всей семьей, уютные спальни, гардеробные, ниши под шкафы, место под стиральную машину, гостевые санузлы.
Для семей в Tau House предусмотрена вся необходимая инфраструктура: лаундж-зоны, нестандартные детские игровые площадки, пространства для занятий спортом, где есть современные тренажеры, беговые дорожки и т. д. Особенность нашего проекта — это принцип построения вертикального города: на первом уровне расположены общественные пространства с торговой галереей и прогулочными зонами. Второй уровень — это жилые этажи, которые образуют закрытый контур. Приватный двор-парк, расположенный в пространстве между домами, полностью свободен от машин, и попасть туда можно через систему контроля доступа.
Клиенты, которые воспитывают одного ребенка до 6 лет включительно или ребенка-инвалида, могут воспользоваться программой «Семейная ипотека». Кредит выдается на срок до 30 лет, базовая ставка составит 6% годовых на весь срок кредита.
Этой осенью ГК «Садовое кольцо» вместе с банками разработала еще более выгодные варианты этой программы. Например, «Семейная ипотека» от банка ВТБ устанавливает ставку в размере 0,01% в течение первого года. Она позволит новоселам значительно сэкономить средства во время заселения и проведения ремонта — за однокомнатную квартиру площадью 46,58 м² в ЖК Tau House покупатель год будет платить 15 715 рублей в месяц.
Спешите! Акция действует до 31 октября включительно. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности акции можно узнать у наших менеджеров в офисе продаж или по телефону: +7 (347) 211-94-18.
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