До конца октября на квартиры в ЖК Tau House действует скидка до 10%

Для семей в Tau House предусмотрена вся необходимая инфраструктура: лаундж-зоны, нестандартные детские игровые площадки, пространства для занятий спортом, где есть современные тренажеры, беговые дорожки и т. д. Особенность нашего проекта — это принцип построения вертикального города: на первом уровне расположены общественные пространства с торговой галереей и прогулочными зонами. Второй уровень — это жилые этажи, которые образуют закрытый контур. Приватный двор-парк, расположенный в пространстве между домами, полностью свободен от машин, и попасть туда можно через систему контроля доступа.