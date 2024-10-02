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Posted 2 октября, 15:35

Published 2 октября, 15:35

Modified 2 октября, 15:37

Updated 2 октября, 15:37

Авито запускает раздел с заданиями

Авито запускает раздел с заданиями

2 октября 2024, 15:35
Фото: 1MI
В личных профилях пользователя появился раздел «Награды за задания» с элементами геймификации. Он включает список обновляемых активностей и варианты поощрений.

— На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики Авито ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда, — Виталий Туманов, Директор по продукту для частных пользователей.

Раздел запустился 02 октября для большинства пользователей Авито во всех регионах в тестовом режиме, он доступен как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на всех платформах. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.

Размер вознаграждения будет зависеть от количества действий, необходимых для успешного выполнения задания. В будущем планируется расширить варианты опций, Авито будет тестировать различные механики для привлечения пользователей.

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