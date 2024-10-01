РЭО анонсировал запуск в Новгородской области КПО мощностью 9,8 тыс. тонн в год

Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев сказал, что на предприятии будут обрабатывать 9,8 тысячи тонн отходов ежегодно с выборкой до 15% вторичных материальных ресурсов для дальнейшего вовлечения в хозоборот и захоранивать 10,3 тысячи тонн отходов, которые не подлежат дальнейшей обработке. Как сообщает 56orb.ru, он подчеркнул, что комплекс был построен с применением российского оборудования и материалов.