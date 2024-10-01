РЭО анонсировал запуск в Новгородской области КПО мощностью 9,8 тыс. тонн в год

Posted 1 октября, 14:57
Published 1 октября, 14:57
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев сказал, что на предприятии будут обрабатывать 9,8 тысячи тонн отходов ежегодно с выборкой до 15% вторичных материальных ресурсов для дальнейшего вовлечения в хозоборот и захоранивать 10,3 тысячи тонн отходов, которые не подлежат дальнейшей обработке. Как сообщает 56orb.ru, он подчеркнул, что комплекс был построен с применением российского оборудования и материалов.
Предприятие даст возможность закрыть потребности Крестецкого и Валдайского муниципальных районов и Демянского муниципального округа Новгородской области в обработке отходов, их захоронении согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
По словам замглавы РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, регион планомерно вводит в оборот мощности по обращению с ТКО в соответствии с федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО». За последние пять лет в общей сложности введены в эксплуатацию мощности по обработке 114,8 тысячи тонн отходов, по размещению 180,3 тысячи тонн ТКО.
Стоимость строительства объекта составила 318 миллионов рублей. Создано 20 рабочих мест.
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