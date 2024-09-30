РЭО выступил за отмену бумажных реестров мест для контейнерных площадок

Posted 30 сентября, 15:50
Published 30 сентября, 15:50
Modified 30 сентября, 15:50
Updated 30 сентября, 15:50
Также компания предложила включить в электронный реестр перспективные контейнерные площадки и места сбора крупногабаритных отходов.
Предложение озвучил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с отходами. Буцаев подчеркнул, что данные бумажных реестров устарели и не отражают текущую ситуацию в сфере сбора ТКО. Перевод документов в электронный формат соответствует решениям правительства и региональных властей по цифровизации документооборота, передает 56orb.ru.
РЭО также предлагает включать в цифровой реестр все используемые региональными операторами места накопления ТКО, в том числе отдельные контейнеры. Буцаев отметил, что это позволит лучше контролировать вывоз отходов.
Для верификации данных реестра они должны подтверждаться фото- и видеофиксацией с обязательной геопривязкой. Это обеспечит точность внесенной информации. Регоператоры должны иметь возможность подавать заявки на корректировку данных реестра, чтобы поддерживать его актуальность.
Реестры должны включать не только существующие, но и перспективные площадки. По мнению Буцаева, это поможет получить точные данные о дефиците мест накопления отходов и разработать актуальную дорожную карту для решения проблемы.
РЭО направит свои предложения в субъекты РФ и после получения обратной связи представит их в Минприроды РФ для дальнейших нормативных изменений.
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