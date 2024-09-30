mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 15:50

Published 30 сентября, 15:50

Modified 30 сентября, 15:50

Updated 30 сентября, 15:50

РЭО выступил за отмену бумажных реестров мест для контейнерных площадок

РЭО выступил за отмену бумажных реестров мест для контейнерных площадок

30 сентября 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) предложил отменить использование бумажных реестров мест накопления отходов и перейти к цифровой системе, в частности сразу загружать информацию в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Также компания предложила включить в электронный реестр перспективные контейнерные площадки и места сбора крупногабаритных отходов.

Предложение озвучил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с отходами. Буцаев подчеркнул, что данные бумажных реестров устарели и не отражают текущую ситуацию в сфере сбора ТКО. Перевод документов в электронный формат соответствует решениям правительства и региональных властей по цифровизации документооборота, передает 56orb.ru.

РЭО также предлагает включать в цифровой реестр все используемые региональными операторами места накопления ТКО, в том числе отдельные контейнеры. Буцаев отметил, что это позволит лучше контролировать вывоз отходов.

Для верификации данных реестра они должны подтверждаться фото- и видеофиксацией с обязательной геопривязкой. Это обеспечит точность внесенной информации. Регоператоры должны иметь возможность подавать заявки на корректировку данных реестра, чтобы поддерживать его актуальность.

Реестры должны включать не только существующие, но и перспективные площадки. По мнению Буцаева, это поможет получить точные данные о дефиците мест накопления отходов и разработать актуальную дорожную карту для решения проблемы.

РЭО направит свои предложения в субъекты РФ и после получения обратной связи представит их в Минприроды РФ для дальнейших нормативных изменений.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика