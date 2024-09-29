В Башкирии ежемесячно пишут почти 102 тысячи отзывов о товарах

Семь из десяти человек рассказали, что так они могут найти лучшее предложение, а каждый пятый отметил, что читает отзывы только в том случае, если сомневается в благонадежности продавца. 11% обращаются к отзывам, когда есть время и настроение. Только два процента заявили, что никогда не читают отзывы, а три — что не покупают в интернете.