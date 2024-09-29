В Башкирии ежемесячно пишут почти 102 тысячи отзывов о товарах

Posted 29 сентября, 09:00
Published 29 сентября, 09:00
Modified 29 сентября, 09:00
Updated 29 сентября, 09:00
В «Авито» сообщили, что 95% россиян, которые пользуются интернетом, обязательно читают отзывы о товарах и услугах перед покупкой.
Семь из десяти человек рассказали, что так они могут найти лучшее предложение, а каждый пятый отметил, что читает отзывы только в том случае, если сомневается в благонадежности продавца. 11% обращаются к отзывам, когда есть время и настроение. Только два процента заявили, что никогда не читают отзывы, а три — что не покупают в интернете.
Респонденты в возрасте 18–24 лет читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), в возрасте от 65 лет делают это реже других (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве. При этом 47% отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% — что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только пять процентов считают главным сам отзыв и оценку.
Как отметила Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито», люди все еще доверяют пользовательскому опыту, поэтому чем больше отзывов у продавца и чем они более исчерпывающие, тем лучше. По ее словам, в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие.
Отметим, что пользователи «Авито» в среднем оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю — жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).
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