Ефимов: льготная программа от инвестора поможет открыть детский сад в Москве

Posted 29 сентября, 09:54
Published 29 сентября, 09:54
Modified 29 сентября, 09:54
Updated 29 сентября, 09:54
Здание, расположенное по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 49, было арендовано компанией «ЛАКОЛ-Н» после победы в торгах, которые проводились в августе. Общая площадь объекта составляет 326,8 кв. м. Как сообщил Владимир Ефимов, в соответствии с условиями программы, инвестору предстоит проведение ремонтных работ, после чего арендная плата составит всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.
Для того чтобы воспользоваться возможностью льготной аренды, арендатору предстоит согласовать с городом объем требуемых восстановительных работ. Если достаточно лишь косметического ремонта, детский сад должен будет начать работу через шесть месяцев. В случае необходимости проведения капитального ремонта или реконструкции можно говорить о сроках до полутора или трех лет соответственно.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по результатам торгов компания заключила договор аренды объекта на срок 49 лет. Помимо здания инвестору предоставят в пользование земельный участок площадью около 0,6 гектара. Чтобы сохранить льготную ставку аренды, ему необходимо будет ежегодно подтверждать соответствие критериям программы.
По словам Кирилла Пуртова, руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике, программа «1 рубль за квадратный метр в год» пользуется спросом среди инвесторов, и с начала 2023 года уже четыре предпринимателя заключили соглашения для открытия образовательных учреждений по этой программе.
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