Ефимов: льготная программа от инвестора поможет открыть детский сад в Москве

Для того чтобы воспользоваться возможностью льготной аренды, арендатору предстоит согласовать с городом объем требуемых восстановительных работ. Если достаточно лишь косметического ремонта, детский сад должен будет начать работу через шесть месяцев. В случае необходимости проведения капитального ремонта или реконструкции можно говорить о сроках до полутора или трех лет соответственно.