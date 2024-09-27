Как быстро исправить кредитную историю жителям Уфы?

Плохую кредитную историю можно и нужно исправлять, для этого нужно показать свою платежеспособность, увеличить в системе количество зеленых показателей истории «светофора». Например, вами был взят телефон в кредит и две последние выплаты вы внесли не вовремя, забыли об этом, а запись в истории сохранилась. Теперь, возможно, ваш кредитный рейтинг станет ниже. Закрыть это можно другими вовремя внесенными платежами, и вот ваш показатель теперь увеличен, а следовательно и шанс на получение одобрения заявки.