Как быстро исправить кредитную историю жителям Уфы?

Posted 27 сентября, 06:21
Published 27 сентября, 06:21
Modified 27 сентября, 06:21
Updated 27 сентября, 06:21
В условиях стремительного роста процентных ставок и ужесточения кредитных условий, многие граждане сталкиваются с трудностями при получении кредитов. Мечты о собственном доме, новом автомобиле, лучшем образовании для своего ребенка становятся недостижимыми из-за низкого кредитного рейтинга.
Для начала разберемся, что такое кредитный рейтинг.
Это оценка клиента, формируется на основании его кредитной истории: количество открытых и закрытых кредитов, просроченная задолженность и тд. Для банка клиенты это — набор данных, диаграмма где оценивается платежеспособность заемщика, показатель вероятности возврата денежных средств в срок и без проблем. Выглядит это приблизительно вот так:
И если вы в красном секторе — вероятен отказ от банков, желтый — ждите высоких процентов или отказа, а зеленый показатель — хорошие условия кредитования и высокое одобрение.
Получается, ваш кредитный рейтинг зависит от истории ваших финансовых операций. Если упростить, она отражается в виде светофора, где красный это показатель просрочек, а зеленый полные и вовремя внесенные выплаты.
Плохую кредитную историю можно и нужно исправлять, для этого нужно показать свою платежеспособность, увеличить в системе количество зеленых показателей истории «светофора». Например, вами был взят телефон в кредит и две последние выплаты вы внесли не вовремя, забыли об этом, а запись в истории сохранилась. Теперь, возможно, ваш кредитный рейтинг станет ниже. Закрыть это можно другими вовремя внесенными платежами, и вот ваш показатель теперь увеличен, а следовательно и шанс на получение одобрения заявки.
Однако низкий кредитный рейтинг может быть и у тех, кто ни разу не брал кредиты и рассрочки. Получается, что даже новый клиент банка, например начинающий предприниматель, 18-19 лет без долгов, тоже не выгоден кредиторам, ведь его процент одобрения возможно будет ниже, как и процент взятых кредитов. И что делать если банки не дают кредит? Как тогда улучшить свою историю и рейтинг?
Можно обратится в МФО, которая лояльно относится к клиентам с испорченной кредитной истории и передает информацию о своевременности платежей в кредитные бюро.
Специально для тех у кого рейтинг в красном секторе в компании «Ваш инвестор» запустили новый тариф «Улучшение КИ». МФО одобряет услугу каждому клиенту с плохой кредитной историей.
Как это работает? Вы берете долгосрочный займ под залог авто, можно под ПТС или под стоянку. Вам сразу дают деньги наличкой или на карту, а сумма долга делиться на месяцы. С первого дня кредитная история начнет активно улучшаться, а выплаты фиксированные и не будут повышаться на протяжении всей услуги.
При этом если пользоваться тарифом «Улучшение КИ» 12 месяцев, без просрочек и досрочного погашения, то из месяца в месяц будет видна динамика платежеспособности, что сразу поможет даже самой испорченной истории. Мечты о заветном своем доме, машине, большой покупке — ближе чем вы думаете!
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