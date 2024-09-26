В РЭО обсудили региональные проекты по созданию объектов ТКО

Posted 26 сентября, 15:52
Published 26 сентября, 15:52
Modified 26 сентября, 15:52
Updated 26 сентября, 15:52
В результате мониторинга в РЭО выяснили, что в 19 регионах дорожные карты по созданию инфраструктуры отстают от запланированных сроков, а в 14 регионах дорожные карты вообще не исполняются.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев подтвердил наличие проблемы с реализацией мероприятий дорожных карт по инвестиционным проектам в субъектах России. Он отметил, что дорожные карты с детализированным графиком создания инфраструктуры были приняты в 75 регионах, но в 19 регионах наблюдается отставание, а в 14 регионах дорожные карты не исполняются в принципе. Возникновение такой ситуации Буцаев объяснил подорожанием объектов и отсутствием подходящих земельных участков. Об этом сообщает 56orb.
В красной зоне по неисполнению дорожных карт оказались 14 регионов: Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Орловская область, Саратовская область, Смоленская область, Тверская область, Забайкальский край, Омская область, Астраханская область, Севастополь, Свердловская область, Ульяновская область, Воронежская область, Ингушетия.
Среди основных проблем, препятствующих проведению мероприятий дорожных карт, можно выделить трудности с определением земельных участков в муниципальной собственности или в лесном фонде после проектно-изыскательских работ, затраты на инженерную инфраструктуру до границ участка, отсутствие земельных участков; задержки в сроках подготовки проектно-сметной документации и получении государственной экспертизы; увеличение стоимости создания объекта согласно проведенной госэкспертизе по сравнению с подписанным концессионным соглашением.
Также регионы зачастую не торопятся брать на себя риски по инвестиционному проекту, стремясь не допустить роста платы для населения и роста тарифов выше предельного индекса, не видя возможности вернуть вложения в проект из-за нехватки средств в региональном бюджете, сталкиваясь с социальной напряженностью в регионе. Все это оборачивается задержкой сроков реализации проектов.
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