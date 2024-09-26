В РЭО обсудили региональные проекты по созданию объектов ТКО

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подтвердил наличие проблемы с реализацией мероприятий дорожных карт по инвестиционным проектам в субъектах России. Он отметил, что дорожные карты с детализированным графиком создания инфраструктуры были приняты в 75 регионах, но в 19 регионах наблюдается отставание, а в 14 регионах дорожные карты не исполняются в принципе. Возникновение такой ситуации Буцаев объяснил подорожанием объектов и отсутствием подходящих земельных участков. Об этом сообщает 56orb.