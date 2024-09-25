Новый вирус WELV из Китая: что говорят ученые

Posted 25 сентября, 18:51
Published 25 сентября, 18:51
Modified 25 сентября, 18:53
Updated 25 сентября, 18:53
Первый заболевший обратился к медикам в Китае после укуса клеща с жалобами на головную боль, повышение температуры и рвоту. Специалисты обнаружили в крови заболевшего ранее неизвестный ортонайровирус, который назвали WELV — «вирус болотистых мест».
Осенью 2024 года вирусологи из КНР обнародовали предупреждение об участившихся случаях заболевания WELV. Они отметили, что вирус очень опасен, так как способен вызвать поражение нервной системы, пишет newia.
В России пока не существует предпосылок для распространения ортонайровируса, так как в данном процессе принимают участие клещи, ареал обитания и распространения которых ограничен.
Однако в теории вирус вместе с клещами может проникнуть в РФ, которая активно торгует с КНР.
Также клещи могут атаковать зверей или птиц, а они, в свою очередь, — занести вирус на территорию ДФО.
В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет мониторинг ситуации и заверяет, что меры, требуемые для недопущения распространения недуга, предпринимаются. На территории Российской Федерации случаев заболевания вирусом WELV выявлено не было. Тем не менее эксперты рекомендуют быть бдительными и оберегать себя от укусов клещей.