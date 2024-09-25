Новый вирус WELV из Китая: что говорят ученые

В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет мониторинг ситуации и заверяет, что меры, требуемые для недопущения распространения недуга, предпринимаются. На территории Российской Федерации случаев заболевания вирусом WELV выявлено не было. Тем не менее эксперты рекомендуют быть бдительными и оберегать себя от укусов клещей.