Ефимов: Еще 6 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

В рамках программы реновации были построены 11 современных жилых комплексов и домов, которые примут шесть тысяч москвичей уже в сентябре. Как отметил Ефимов, четыре комплекса находятся в Восточном районе, по два — в Юго-Восточном и Западном, по одному — в Центральном, Южном и Северном районах. В общей сложности это более 2,8 тысячи квартир, передает mos.ru.