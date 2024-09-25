Ефимов: Еще 6 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

Posted 25 сентября, 11:44
Published 25 сентября, 11:44
Modified 25 сентября, 11:45
Updated 25 сентября, 11:45
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В рамках программы реновации были построены 11 современных жилых комплексов и домов, которые примут шесть тысяч москвичей уже в сентябре. Как отметил Ефимов, четыре комплекса находятся в Восточном районе, по два — в Юго-Восточном и Западном, по одному — в Центральном, Южном и Северном районах. В общей сложности это более 2,8 тысячи квартир, передает mos.ru.
На территории новостроек предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а на первых этажах расположены коммерческие объекты. Для жильцов обеспечена безбарьерная среда и доступность помещений для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
Горожане переезжают в границах своего района, сообщил министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он добавил, что для некоторых новоселов улучшится транспортная доступность, например станет намного ближе метро.
Переезд проходит поэтапно. В настоящее время начато переселение жителей четырех домов в Нагорном районе, двух — в Войковском, двух — в Люблине, двух — в Фили-Давыдкове, одного дома — в Пресненском районе и одного жилого здания — в Восточном районе.
Программа реновации, утвержденная летом 2017 года, предусматривает переселение около миллиона москвичей в новые квартиры. Это включает расселение 5176 домов.