В текущем году вырос спрос на переводы в Казахстан «Почтой России»

Услуга почтового перевода денег доступна в более чем 30 тысячах отделений почты по всей Российской Федерации. На любой адрес в Казахстане можно отправить финансовый перевод, который доставляется в тот же или на следующий день. Комиссия сервиса составляет 2%. Деньги выдаются в тенге по выгодному курсу, приближенному к официальному курсу казахстанского центробанка. Об этом пишет 56orb.