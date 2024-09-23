В текущем году вырос спрос на переводы в Казахстан «Почтой России»

Posted 23 сентября, 18:55
Published 23 сентября, 18:55
Modified 23 сентября, 18:55
Updated 23 сентября, 18:55
Услуга почтового перевода денег доступна в более чем 30 тысячах отделений почты по всей Российской Федерации. На любой адрес в Казахстане можно отправить финансовый перевод, который доставляется в тот же или на следующий день. Комиссия сервиса составляет 2%. Деньги выдаются в тенге по выгодному курсу, приближенному к официальному курсу казахстанского центробанка. Об этом пишет 56orb.
Согласно заявлению директора по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антона Нечаева, финансовые переводы, в частности — в Казахстан, становятся все более популярными и в настоящий момент они доставляются по 15 зарубежным направлениям. Работа по расширению географии денежных переводов не прекращается. Целью компании является обеспечение качества сервиса и его доступности для граждан в различных государствах.
Среди направлений, задействованных уже сейчас, — Абхазия, Грузия, Туркменистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Сербия, Южная Осетия, а также Греция и Кипр, сообщает 56orb.ru.
«Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий РФ. В мировом рейтинге компания располагается на седьмом месте по количеству отделений обслуживания клиентов — на данный момент оно составляет 38 тысяч, из которых около 66% расположены в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов организации равна 54 млн км.
Кроме того, «Почта России» была включена в список крупнейших российских работодателей — количество работников организации достигает 265 000.
Ежегодно сотрудники «Почты России» принимают порядка 1 млрд бумажных писем, обрабатывают около 240 млн посылок и выполняют работу по переводу юридически значимой переписки в цифровой формат. В течение минувшего года почтой было доставлено более 300 млн электронных заказных писем. В Российской Федерации компания ежегодно доставляет 20 миллионам подписчиков более 400 миллионов экземпляров печатных изданий.