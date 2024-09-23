ОМК выдало 1100 семьям своих сотрудников подарочные сертификаты

Как отметила начальник управления по соцразвитию группы ОМК Елена Скалкина, в компании работает более 38 тысяч сотрудников, а вместе с семьями это 100 тысяч человек. По ее словам, для группы важно их благополучие, поэтому была инициирована программа «Забота объединяет», которая помогает в первую очередь социально уязвимым людям.