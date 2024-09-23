ОМК выдало 1100 семьям своих сотрудников подарочные сертификаты

Posted 23 сентября, 14:47
Published 23 сентября, 14:47
Modified 23 сентября, 15:13
Updated 23 сентября, 15:13
За три года действия программы компания потратила 25 миллионов рублей. Для многих семей, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, это становится значимой поддержкой в учебном году.
Как отметила начальник управления по соцразвитию группы ОМК Елена Скалкина, в компании работает более 38 тысяч сотрудников, а вместе с семьями это 100 тысяч человек. По ее словам, для группы важно их благополучие, поэтому была инициирована программа «Забота объединяет», которая помогает в первую очередь социально уязвимым людям.
«За три года проведения акции мы выдали более 7300 сертификатов для детей наших сотрудников. По их отклику и благодарности видим, что такая поддержка нужна», — сказала Скалкина.
В ОМК действуют и другие меры материальной поддержки сотрудников: компенсация обедов в заводских столовых, помощь в честь рождения или усыновления ребенка, льготные путевки в детские лагеря, санатории. Также для сотрудников действует система ДМС и линия психологической поддержки.